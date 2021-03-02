شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قواعد عالمية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف خبراء من كلية الطب بجامعة هافارد عن خمس قواعد عالمية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال الخبراء، إن أولى هذه القواعد الخمس للوقاية من السكتة الدماغية هي التقليل من تناول الملح، وكذلك التقليل من تناول النقانق والرقائق واللحوم والأسماك المدخنة، بحسب صحيفة “إكسبرس”.

وأوصى الأطباء في ثاني قاعدة، بممارسة الرياضة بانتظام لتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، مشيرين إلى أهمية الاهتمام بالنظام الغذائي، حيث شددوا على أهمية تناول الأسماك الزيتية وبذور اللفت والذرة والأفوكادو واللوز.

وكذلك أكد الخبراء على أهمية تناول الخضروات والفواكه، كما أوضح الأطباء أنه من الضروري أيضًا الإقلاع عن التدخين الذي يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويسبب أضرارًا جسيمة للجسم كله.