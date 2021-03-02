مرض لايم: أعراضه وأبرز النجوم المصابين به

بيروت - نادين محمد - جدول المحتوى

10 مشاهير مصابون بمرض لايم ما هو داء اللايم؟ كيف تتمّ الإصابة بمرض لايم؟ مدى خطورة مرض لايم عوارض مرض لايم كيف يتمّ تشخيص داء اللايم؟ أيّ إجراءات وقائيّة يجب اتّباعها؟ ايّ علاج لمرض لايم؟ حالات مستعصية على المضادّات الحيويّة مرض لايم المزمن أيّ مناطق معرّضون سكّانها أكثر من غيرهم للإصابة بداء لايم؟

بعد إعلان المغنّي الكنديّ جاستن بيبر إصابته بمتلازمة لايم Lyme Disease، تصدّر هذا المرض الواجهة في الأسابيع الماضية، بخاصّة وأنّه بالنسبة إلى أغلبيّة الناس حول العالم لا يزال مرضاً غير معروف، حتّى أنّهم ربّما سمعوا عنه لأوّل مرّة من خلال مرض بيبر. ولكن هل تعلمين بأنّ هناك مشاهيرَ كثراً مصابون أيضاً بهذا الداء؟ فما هو فعلاً؟ ما هي عوارضه؟ وكيف يتمّ تشخيصه؟ ما مدى خطورته؟ وفي أيّ بلد يتّسع انتشاره؟ والأهمّ ممّا سبق، كيف تتمّ معالجة المرضى منه؟

عن كلّ هذه الأسئلة يفيدنا التقرير التالي بالأجوبة الوافية.

هناك كوكبة من النجوم العالميّين الذين صرّحوا بإصابتهم بداء لايم، لعلّ أبرزهم جاستين بيبر وأفريل لافينيي وبين ستيلر وشانيا تواين وكيلي أوزبورن وأليك بالدوين وتاليا موتولا وكريس كريستوفرسون ويولاندا حديد وابنتها بيلا حديد...

جاستين بيبر Justin Bieber

أعلن المغنّي الكندي منذ فترة وجيزة إصابته بمرض لايم، بعد معاناة دامت لسنوات لم يتمّ فيها تشخيص مرضه. فهو يعاني من اضطرابات جلدية، وخلل في طريقة تفكيره، وفقدان للطاقة وتعب في كامل جسمه. من المتوقّع أن يعطي بيبر تفاصيل أكثر عن مرضه في برنامجه الوثائقي على يوتيوب Justin Bieber: Seasons.

يولاندا حديد Yolanda Hadid

عندما كانت تصوّر برنامج The Real Housewives of Beverly Hills في عام 2012، لم يكن أحد يدري أنّ يولاندا حديد كانت تكافح داء لايم المزمن. ولكنّ التشخيص الفعلي لمعاناتها تمّ عام 2015، حيث عمدت إلى كشف إصابتها أمام الجمهور، حرصاً منها على نشر التوعية ضدّ هذا المرض. ولإيجاد العلاجات المناسبة كانت تسافر حول العالم، وتوثّق ما تجده في برنامجها الواقعي Bravo. هي اليوم تركت البرنامج لتركّز أكثر على سبل علاجها.

بيلا حديد Bella Hadid

عندما صرّحت يولاندا عن إصابتها بمرض لايم، كشفت في نفس الوقت عن مرض ابنتها بيلا حديد أيضاً. لاحقاً أخبرت العارضة ذات الأصول الفلسطينية لصحيفة Evening Standard أنّها كانت تعيش أوقاتاً سوداء للغاية. فقد كانت تشعر بالتعب طوال الوقت، كما أنّ ذاكرتها تأثّرت جداً، إلى درجة أنّها لم تكن تذكر أحياناً طريق العودة من سانتا مونيكا وإلى ماليبو، حيث تقيم. وكانت مريضة إلى حدّ بيعها حصانها المفضّل، لأنّها لم تعد تستطيع ركوبه، أو حتى الاعتناء به. لا تزال بيلا تخضع للعلاج ضدّ مرض لايم.

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أليك بالدوين Alec Baldwin

في عام 2011 وفي خلال مقابلة في New York Times، كشف الممثّل الأميركي عن معاناته مع مرض لايم المزمن. ولكنّه انتظر حتّى عام 2017 ليخبر أكثر عن تفاصيل إصابته، مصرّحاً أنّه تعرّض لعضّة قراد في عام 2000، ثمّ لعضّة أخرى بعد سنوات من ذلك. لمدّة خمس سنوات، وطيلة شهر أغسطس من كلّ عام، كان يعاني من أعراض تشبه الزكام، ومن التعرّق في السرير مع عدم القدرة على النهوض منه، حتّى أنّه كان يشعر بدنوّ موته.

كيلي أوزبورن Kelly Osbourne

عانت ابنة شارون أوزبورن من مشاكل صحّية عديدة، خصوصاً إدمانها على الأدوية بوصفات طبّية، إلى أنْ صرّحت في كتاب أصدرته عام 2017 أنّها كانت تعاني من داء لايم، وذلك دون علم منها. وكان السبب تعرّض كيلي إلى عضّة قراد عام 2004 في حديقة غزلان يملكها والدها مغني الروك أوزي أوزبورن في إنكلترا. كانت تشعر بآلام في المعدة وفي الحلق، إلى أن خضعت لعلاج بالخلايا الجذعيّة في ألمانيا.

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تاليا موتولا Thalía Mottola

تاليا المغنّية والممثلة المكيسكية التي كانت نجمة المسرح والتلفزيون في التسعينيّات وأوائل الألفية الثانية، بدأت تشعر بإرهاق شديد وكأنّ شاحنة دهستها، عام 2007، خلال حملها بابنتها الأولى، سابرينا، وفي الفترة التي تلت ولادتها، إلى درجة أنّها لم تكن تستطيع إطلاقاً الاعتناء بمولودتها. بعد تشخيص مرضها، خضعت لعلاجات قويّة دامت سنتين متواصلتين.

شانيا تواين Shania Twain

المغنّية الكندية التي اشتهرت في أوائل الألفيّة الثانية تعرّضت إلى عضّة قراد في ولاية فيرجينيا الأميركية، ما أدّى إلى إصابة حبالها الصوتية باضطرابات عصبيّة، فتشنّجت عضلاتها، ما أثّر على نطق وصوت المغنّية. هذا وقد توقّفت عن الغناء وإصدار الألبومات سنوات عديدة قبل عودتها إلى الساحة.

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كريس كريستوفرسون Kris Kristofferson

الممثل وكاتب الأغاني والمغنّي الأميركي (83 عاماً) صرّح منذ 3 سنوات في مقابلة مع مجلّة Rolling Stone أنّه أصيب بداء لايم في عام 2006، عندما تعرّض لعضّة قراد خلال تصويره فيلم Disappearances في فيرمونت. خضع لعلاجات عدّة، منها ضدّ مرض ألزهايمر، قبل أن يتمّ تشخيص مرضه الفعلي، ثمّ إعطاؤه علاجات صحيحة هذه المرة، ولمدّة 3 سنوات. هو اليوم استعاد حياته العاديّة، مع عودة بعض أعراض لايم إليه من وقت لآخر.

أفريل لافينيي Avril Lavigne

فاتحت المغنّية الأميركية جمهورها بإصابتها بداء لايم في عام 2015، قائلة إنّها أمضت طوال شهر أكتوبر 2014 في السرير، وأنّ هذه الفترة كانت أسوأ ما عاشته في حياتها. وقد كانت تشعر بالألم والتعب، إلى درجة لم تكن تستطيع القيام من فراشها، ما أثّر على جولتها الغنائيّة ذلك العام.

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بين ستيلر Ben Stiller

في عام 2011، صرّح الممثّل الأميركي بإصابته بداء لايم عندما كان في ولاية ماساتشوستس، قبل سنوات. فقد لاحظ احمراراً على مستوى ركبته، ولم يستطع أحد في بادئ الأمر معرفة السبب، إلى أن شخّص الأطبّاء حالته بداء لايم. هو اليوم لا يعاني من أيّ أعراض، ولو أنّ المرض لا يزال في جسمه.

هو مرض خمجي تسبّبه الإصابة بنوع معيّن من البكتيريا، وهي من جنس اللولبيّات، حُدّدت منها 3 أنواع: بوريليا برغدورفيرية (شائعة في أميركا)؛ بوريليا جاريني وبوريليا أفزيلي (شائعتان في أوروبا).

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تدخل البكتيريا في الدم عن طريق الجلد عند التصاق حشرة القراد Tick به لمدّة معيّنة تتراوح ما بين 24 و36 ساعة. يتغذّى القراد على الدم، لذا إنّ العضّة لوحدها قد لا تتسبّب في نقل البكتيريا من الحشرة إلى جسم الإنسان.

مرض لايم قادر على الانتشار في جسم الإنسان، ليصل إلى الدماغ والقلب والمفاصل. فهو يُعتبر أشهر داء منقول عن طريق القرادة، بخاصّة في منطقة نصف الكرة الأرضية الشمالي.

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تبدأ عوارض المرض بالحمّى وآلام الرأس والإرهاق والحمامى الهامشية، وهي أحد أشكال الطفح الجلدي المعروفة لدى مصابي داء لايم.

ولكنّ هذه الأعراض لا تظهر على كلّ المصابين، فحوالي 7 % منهم لا تظهر عليهم أيّ أعراض، كما أنّ المصابين يختلفون فيما بينهم بالصورة السريرية للمرض. هذا وتستمرّ فترة حضانة المرض من أسبوع إلى أسبوعين.

ووفقاً للمرحلة المرضيّة (هناك 4 مراحل مرضيّة لداء لايم)، تظهر الأعراض التالية الدالّة على مدى انتشار المرض في جسم الإنسان.

المرحلة الأولى:

هي مرحلة محصورة، أي عندما يكون المرض في منطقة صغيرة جداً في الجسم ومحدودة.

- شعور بالقشعريرة وعدم تحمّل البرد أو أيّ انخفاض في درجة الحرارة.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تعب وضعف عام.

- شعور بالصداع.

- حدوث آلام في المفاصل.

- شعور بألم في العضلات وتصلّب الرقبة في بعض الحالات.

- ظهور طفح جلدي وتورّم واحمرار الجلد في المنطقة التي تغذّت منها القراد على دم المصاب بمرض لايم، وتدعى طفح الحمامى المهاجرة.

- قد تشبه هذه الأعراض أعراض الإصابة بمرض الزكام، وعادةً لا تحتاج هذه الأعراض إلى علاج، وهي تزول دون تدخّل طبّي خلال أسابيع.

المرحلة الثانية:

أيْ عندما يبدأ المرض بالانتشار الجزئي في الجسم، وعوارضها قد تستغرق أسابيع أو أشهر بعد حدوث العدوى الجرثومية، ومنها :

- شعور بتنميل في الأطراف.

- شعور بألم عصبيّ في بعض مناطق الجسم.

- عدم القدرة على تحريك بعض عضلات الجسم.

- ضعف عام في عضلات الوجه.

- قلق وتوتّر دائمان.

- اضطرابات في العضلة القلبية وفي خفقان القلب.

- ألم في الصدر وضيق في التنفّس.

المرحلة الثالثة:

هي الأخطر في مراحل المرض على الإطلاق، حيث إنّ المرض يكون قد انتشر في أعضاء الجسم كافّة. وتشمل الأعراض:

- حدوث حركات لا إراديّة في العضلات.

- تورّم المفاصل.

- ضعف العضلات وشللها التامّ في بعض الحالات.

- شعور بالخدر والوخز.

- عدم الوضوح في الكلام.

- مشاكل في الجهاز العصبي المركزي، ما يؤثّر على تركيز وتفكير المصاب.

مضاعفات يمكن حدوثها:



- انخفاض في التركيز.

- اضطرابات في الذاكرة.

- تلف الأعصاب.

- شعور بالخدر.

- شلل في عضلات الوجه.

- حدوث مشاكل في الرؤية ووضوحها.



لتشخيص هذا المرض، يلجأ الطبيب إلى ما يلي:

- فحص سريري.

- فحص مناعي مرتبط بأنزيم ELISA، الذي يكشف عن الأجسام المُضادّة للبكتيريا الخاصّة بمرض لايم.

- تصوير إشعاعي للدماغ بالرنين المغناطيسي MRI.

- مخطّط صدى القلب Echocardiogram.

- فحص تخطيط القلب.

- فحص خزعة السائل الشوكي.



للوقاية من مرض لايم، خصوصاً في البلدان التي يكثر فيها المرض، من الأفضل:

- تجنّب الأماكن التي تكثر فيها الأعشاب الطويلة والكثيفة، حيث ينمو قراد الأيل الناقل لمرض لايم.

- ارتداء السراويل والأكمام الطويلة في حال التواجد في المناطق التي يكثر فيها القراد الناقل لمرض لايم.

- استخدام طارد للحشرات على المناطق الجلدية المكشوفة.

- الالتزام بتعليمات السلامة الصحّية العامّة.

- في حال شعور مريض لايم بأيّ أعراض غريبة، يجب استشارة الطبيب.

- إجراء الفحوصات الدوريّة للحيوانات الأليفة المنزليّة وتنظيفها جيّداً، لمنع عدوى مرض لايم.



هذا يعتمد على حدّة الأعراض وبدء ظهورها، فليس كلّ من تعرّض لعضّة القراد يتوجّب عليه أن يتناول الدواء، إذ قد تكفي مراقبة مريض لايم الصحّية لفترة شهر.

كما هناك حالات عدّة تظهر فيها أعراض مرض لايم، ما يحثّ الطبيب على تأكيد الإصابة، فيصف للمصاب المضادّ الحيوي اللازم. الفئة الأكثر عرضة لهذا المرض تضمّ مَن تتخطّى أعمارهم سنّ الثامنة، والإناث غير الحوامل وغير المرضعات، وأيضاً الذين التصقت القراد بأجسامهم مدّة لا تقلّ عن 36 ساعة.

فترة علاج مرض لايم تتراوح من 10 أيّام إلى 14 يوماً، وفقاً لوضع المريض الصحّي. وقد يتمّ وصف مسكّن للألم في حال كان يعاني من تصلّب للمفاصل.



هناك أشخاص مصابون بداء لايم لم ينفع معهم العلاج بالمضادّات الحيوية، كما لوحظ تكرار حدوث المرض حتّى مع استخدام المضادّات الحيوية المناسبة. في هذه الحالة قد يصف الطبيب استخدام الهايدروكسيكوين أو الميثوتريكسيت، لشفاء الحالات المستعصية على المضادّات الحيويّة.



يطبَّق مصطلح "مرض لايم المزمن" Chronic Lyme Disease على مجموعات مختلفة من المصابين بداء لايم. هناك من يعاني من أعراض المرحلة الرابعة من داء لايم والتي لم يتمّ علاجها، أي التهاب الأعصاب الطرفيّة و\أو التهاب الدماغ. كما هناك من عانى من المرض في الماضي، واستمرّت لديه أعراض مختلفة حتّى بعد العلاج بالمضادّات الحيوية في ما يسمّى "متلازمة ما بعد داء لايم". وأخيراً هناك من لا يعانون من أعراض معيّنة كالتعب، كما ليس هناك دليل على إصابتهم السابقة بداء لايم.



إنّ داء لايم مرض مستوطن في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفي المناطق المعتدلة تحديداً:

- ففي شمال أفريقيا، تمّ تحديد المرض في المغرب، الجزائر، مصر وتونس. كما هناك أدلّة على إمكانية حدوثه في جنوب الصحراء الأفريقية.

- أمّا في آسيا، فقد عثر على القراد في اليابان، وكذلك في شمال غرب الصين، نيبال، تايلاند وأقصى شرق روسيا.

- وصولاً إلى أوروبا الوسطى، حيث يسجّل تواجد حالات القراد في بلدان عدّة وبخاصّة في سلوفينيا والنمسا، ولكن تمّ عزلها. أمّا الإصابة في جنوب أوروبا، مثل إيطاليا والبرتغال، فهي أقلّ بكثير.

- في أميركا الشمالية، وتحديداً في كندا، وبسبب تغيّر المناخ، توسّعت مجموعة القراد القادرة على حمل مرض لايم من منطقة محدودة من أونتاريو إلى مقاطعات أخرى، كما يُتَوقّع أن يكثر تواجد القراد في كندا بمعدّل 46 كم/سنة خلال العقد المقبل.

- في أميركا الجنوبية، وتحديداً في البرازيل، تمّ التعرّف على مرض يشبه لايم يُعرف باسم "متلازمة باجيو يوشيناري".



