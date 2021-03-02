هل يمكن لأطعمة أثناء الحمل تحسين بشرة الطفل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:41 صباحاً - هل يصدَّقُ، أن هناك أنواعاً من الأطعمة التي يجب تناولها لتحسين بشرة الطفل أثناء الحمل؟ نعم هو كذلك، تشاركك الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center للحديث عن الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين البشرة.

لما النائلي

إن البحث عن أفضل الأطعمة التي يمكن أن تتناولها المرأة الحامل لبشرة طفلها محدود. ومع ذلك، بشكل عام، لفتت بعض الأطعمة اهتماماً خاصاً، لدى الأطباء واختصاصيي التغذية، تساعد في تعزيز خلايا الجلد، وتشمل الآتي.

الكرز والتوت

الكرز والتوت



يعد الكرز والتوت، مثل العنب البري والفراولة والتوت والعليق، من بين أعلى الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة على منع الشيخوخة المبكرة عن طريق تقليل الآثار الضارة التي تسببها الجذور الحرة.

أسماك أعماق البحار الدهنية

الأسماك الدهنية

"الأسماك الدهنية في أعماق البحار مثل التونة والسلمون والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية"، حيث تساعد هذه الأحماض الدهنية الأساسية في إصلاح أغشية الخلايا، والتي بدورها تساعد في ضمان مرونة جلد طفلك.

أفوكادو

الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة معروفة بغناها بفيتامين ج وفيتامين هـ، كلاهما أيضاً معروفان بخصائصهما المضادة للأكسدة. يحتوي أيضاً على فيتامين سي الذي يساعد في تقليل الالتهاب وهو ضروري لإنتاج الكولاجين في الجسم. حيث يؤدي إنتاج الكولاجين بدوره إلى تحسين لون بشرة طفلك.

طماطم

الطماطم

اللايكوبين، أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الطماطم، وخاصة في القشرة؛ إذ وجدت الدراسات أن اللايكوبين قادر على المساعدة في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

رغم ذلك لا شيء يلعب دوراً أكثر أهمية من اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى السوائل الكافية للحصول على بشرة صحية ومشرقة.

نصيحة "الخليج 365": عزيزتي الحامل استشيري طبيبك الخاص في أنواع الأغذية المناسبة لك.