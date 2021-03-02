أعراض الحمل في الأسبوع الثاني ونمو الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:41 صباحاً - جدول المحتوي

1.ماذا يحدث في الأسبوع الثاني من الحمل؟

2.الأسبوع الثاني من الحمل الخطوة الأولى

3.كيف ينمو طفلك خلال الأسبوع الثاني؟

4.أعراض الحمل في الأسبوعين الماضيين

5.هل يمكن لاختبار الحمل أن يؤكد الحمل في الأسبوعين الماضيين؟

6.نصائح لمتابعة خلال هذا الأسبوع.

مدة الحمل 40 أسبوعاً، تبدأ في اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك ،إذا حدثت الإباضة والإخصاب في الوقت المناسب، فيجب أن تكوني قادرة على الحمل بنهاية الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث، ومع ذلك، كل هذا يتوقف على طول دورتك الشهرية ،لذا، كيف تعرفين إذا كنت قد حملت خلال الأسبوع الثاني؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والولادة لتخبرنا عن الحمل في أسبوعين، والعلامات التي يجب البحث عنها، وتطور الطفل.

1.ماذا يحدث في الأسبوع الثاني من الحمل؟

الراحة الجسدية

إذا التقى الحيوان المنوي بالبويضة بنجاح، يتم الإخصاب في الأسبوع الثاني. قد تشعرين بعدم الراحة الجسدية بسبب التقلبات الهرمونية في الجسم. لكن قد لا تدركين أنك حامل. لا يزال يتعين عليك الانتظار أسبوعين آخرين قبل أن تتمكني من تأكيد الحمل؟.

2.الأسبوع الثاني من الحمل الخطوة الأولى

الحمل

يرتبط الأسبوع الأول من الدورة الشهرية بسقوط بطانة الرحم. إذا كانت دورتك الشهرية منتظمة مدتها 28 يوماً، فيمكنك الإباضة بنهاية الأسبوع الثاني.

كيف تعرفين أنك في فترة التبويض؟

تبويض المرأة ذات الدورة الشهرية التي تبلغ 28 يوماً بشكل عام في اليوم الرابع عشر. اعتماداً على طول الدورة (أقصر أو أطول)، قد تختلف الإباضة بين اليوم السابع واليوم الحادي والعشرين فيما يلي بعض علامات الإباضة:تناسق الإفرازات المهبلية: يعتبر سائل عنق الرحم الذي يشبه بياض البيض وأكبر من الإفرازات السائلة المعتادة مؤشرات على الإباضة. لكن هذه العلامات غير مؤكدة؛ لأن كل امرأة لديها إفرازات نموذجية لها ومختلفة عن غيرها من النساء.

درجة حرارة الجسم الأساسية: يمكن أن يساعدك تتبع درجة حرارة الجسم الأساسية في تحديد يوم الإباضة. مع اقترابك من يوم الإباضة، هناك زيادة في درجة الحرارة وفي يوم الإباضة قد تكون أعلى بمقدار نصف درجة.

التغيير في عنق الرحم: أثناء الإباضة، يكون عنق الرحم ليناً ومفتوحاً ومبللاً. لكن قد تستغرق المرأة وقتاً لتشعر بالتغيرات بين عنق الرحم الطبيعي وعنق الإباضة.

التبقع الخفيف أو التفريغ البني: يحدث عندما ينمو الجريب الناضج، ويتمزق ويسبب النزيف.

رقة ووجع الحلمات: يؤدي التذبذب في مستوى الهرمونات قبل الإباضة وبعدها مباشرة إلى حدوث هذا الألم.

Mittelschmerz: مصطلح يشير إلى الألم في منتصف أو جانب واحد من أسفل البطن والحوض أثناء الإباضة. يستمر تأثير الوخز الخفيف من بضع دقائق إلى ساعات.

مجموعة اختبار الإباضة: تساعد هذه المجموعة في تحديد وقت التبويض من خلال تتبع مستوى الهرمونات اللوتينية في عينة البول. إذا تم إجراء الاختبار بشكل صحيح، فستكون النتائج صحيحة بنسبة 99٪.

لذا، إذا كانت الإباضة لديك في هذا الأسبوع، ومارست الجنس دون وقاية قبل ثلاثة أيام من الإباضة وفي يوم الإباضة، فمن المحتمل حدوث الحمل.

3.كيف ينمو طفلك خلال الأسبوع الثاني؟

الاسبوع الثاني من الحمل

يصادف الأسبوع الثاني إخصاب البويضة التي تتطور لاحقاً إلى جنين.

أثناء التبويض، تتمزق إحدى الجريبات الناضجة وتطلق البويضة في قناة فالوب. إذا حدث الجماع خلال هذا الوقت، فإن الحيوانات المنوية التي يتم إنزالها في المهبل سوف تسبح لأعلى في قناة فالوب. من بين ملايين الحيوانات المنوية التي تنتقل إلى الرحم، تحصل واحدة فقط على فرصة لتخصيب البويضة.

كل حيوان منوي له نهاية لزجة تلتصق بالقشرة الواقية للبويضة ثم تخترقها وتخصبها. يحدث الإخصاب في غضون 12 إلى 24 ساعة بعد الإباضة.

قدرة الحيوانات المنوية

يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش داخل قناة فالوب لمدة ثلاثة إلى ستة أيام، لذلك، إذا حدث الجماع قبل الإباضة بيومين أو ثلاثة، فإن الحيوانات المنوية تحصل على الوقت الكافي لتنضج داخل قناة فالوب.

تسمى هذه العملية، حيث يخضع الحيوان المنوي لتغيرات فسيولوجية مختلفة لاختراق البويضة وتخصيبها بمجرد إطلاقها، بالسعة.

خلال الأيام القليلة التالية، عندما تنتقل البويضة المخصبة إلى الرحم عبر قناة فالوب، فإنها تخضع لانقسامات خلوية لتكوين كيسة أريمية تنغرس أخيراً في جدار الرحم.

إذا لم يتم الإخصاب، يتم إخراج البويضة من خلال المهبل خلال الدورة الشهرية التالية. إذا حملت بالفعل، فقد تعانين من أعراض الحمل الشائعة، رغم اختلافها من امرأة إلى أخرى.

4.أعراض الحمل في الأسبوعين الماضيين

الحمل

فيما يلي بعض الأعراض المبكرة التي قد تلاحظينها في حالة الحمل خلال الأسبوع الثاني من دورتك الشهرية:

تقلب المزاج.

رقة الثدي.

غثيان.

كثرة التبول.

النفخ والغازات.

إعياء.

نظراً لأن الأسبوع الثاني هو مجرد بداية (لقد حملت للتو!)، لا يمكن رؤية البويضة الملقحة حتى من خلال الفحص بالموجات فوق الصوتية. لذا إذا حملت في الأسبوع الثاني من الدورة الشهرية، فهل هناك طريقة لتأكيد ذلك؟ استمري في القراءة لمعرفة ذلك.

5.هل يمكن لاختبار الحمل تأكيد الحمل بعد أسبوعين؟

أعراض الحمل

بعد فترة وجيزة من الحمل، قد لا يكون مستوى هرمون hCG عند مستوى يمكن اكتشافه. لذا فإن احتمالية الحصول على نتيجة إيجابية في اختبار الحمل منخفضة نسبياً. ومع ذلك، فإن مجموعات اختبار الحمل شديدة الحساسية تكتشفها.

نظراً لأنكِ غير متأكدة مما إذا كنتِ قد حملتِ خلال الأسبوع الثاني أم لا، فقد ترغبين في مواصلة جهودك للحمل.

6.نصائح للمتابعة خلال هذا الأسبوع

للحامل