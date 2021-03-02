شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد أعضاء بجسم الإنسان يمكن العيش بدونها؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي، وجود 7 أعضاء بجسم الإنسان، يمكن التخلي عنها والعيش بصورة شبة طبيعية خاصة لمن يُصاب بمرض السرطان.
وأضاف “الصفي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يمكن التخلي عن:-
· إحدى الكليتين
· الطحال
· الزائدة الدودية
· المرارة
· المعدة
· المبيض/الخصية
· القولون
وأضاف “الصفي”: “كما يمكن التخلي عن جزء من المخ، عند بعض الناس”.
وبإمكان الإنسان العيش بكلية واحدة، لكن في المقابل من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي لحماية الكلية المتبقي من خلال التقليل من كمية الملح المتناولة، والإقلاع عن التدخين والابتعاد عن المدخنين، والخضوع لفحوصات وظائف الكلى المنتظمة، والحصول على وزن صحي، والتقليل من مستويات التوتر.
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