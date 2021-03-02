ربع سكان العالم معرضون لفقدان السمع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 2.5 مليار شخص، أو حوالي ربع سكان العالم، من المتوقع إصابتهم بدرجة ما من فقدان السمع بحلول 2050

وقالت المنظمة في تقريرها العالمي الأول عن السمع، الذي صدر الثلاثاء، قبل اليوم العالمي للسمع، الذي يحل في 3 مارس/ آذار، إن 700 مليون على الأقل من هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى الحصول على رعاية الأذن والسمع وخدمات إعادة التأهيل الأخرى ما لم يتم اتخاذ إجراء.



ويوضح التقرير الجهود المبذولة لمنع الإصابة بفقدان السمع ومواجهته.



وقالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية شيلي شادها: "النقطة المهمة أننا نعرف كيف نمنع هذا، أو على الأقل الكثير منه".





وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يمكن أن يكون لحالات فقدان السمع التي لم يتم علاجها تأثيرا مدمرا على قدرة الأشخاص على التواصل والدراسة وكسب العيش".

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 1.1 مليار شاب (تتراوح أعمارهم بين 12 و 35 عاما) معرضون لخطر فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء في أماكن الترفيه.