أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.. التراجع مستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 206.53 ريال (55.07 دولار)، مقابل نحو 209.43 ريال (55.84 دولار)، أمس .

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى نحو مقابل 180.71 ريال (48.19 دولار)، مقابل نحو 183.26 ريال (48.86 دولار).

وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 154.90 ريال (41.31 دولار)، مقابل نحو 157.80 ريال (41.88) دولار

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، نحو 120.48 ريال (32.13 دولار)، مقابل نحو 122.71 ريال (32.57 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلي نحو 6427.50 ريال (1714 دولارا)، مقابل نحو 6.513 آلاف ريالا (1737 دولارا).

فيما انخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)إلى نحو 1445.70 ريال( 385.52 دولار)، مقابل نحو 1466.52 ريال (390.88 دولار).

انخفاض عالميا

وتراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث تضرر المعدن النفيس من تعافي الدولار، ومكاسب الأسهم.

وتخلت أسعار الذهب عن مكاسب بلغت أكثر من 1%، وأغلقت على انخفاض أمس الإثنين مع ارتفاع الدولار وتزايد شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما غطى على دعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل الذهب في السوق الفورية 1724.50 دولار للأوقية (الأونصة) منخفضا 0.52% في نهاية جلسة التداول بعد أن كان قفز 1.1% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% لتبلغ عند التسوية 1723 دولارا للأوقية.

ووفقا لرويترز، قال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "الرؤية لتعافي الاقتصاد وتراجع الدولار من مستوياته المنخفضة التي هبط إليها مؤخرا وأداء جيد لأسواق الأسهم.. في هذا المناخ يتراجع الطلب على الذهب".

وأضاف:" لكن على الوجه الآخر للعملة، نحن نرى تحفيزا إضافيا بقيمة 1.9 تريليون دولار يجري ضخه في الاقتصاد ومن المحتمل أننا قد نشهد بيئة تضخمية يميل فيها الذهب إلى إظهار أداء جيد".