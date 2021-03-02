سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.. الجنيه يصعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، خلال تعاملات السوق غير الرسمية اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر الدولار في السودان بالسوق غير الرسمية 376 جنيها، مقابل 378 في تعاملات أمس الإثنين.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعا جديدا خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في السوق الموازي وسط الخرطوم وتشهد عمليات البيع والشراء بالسوق الموازي تراجعا كبيرا، مع الاتجاه للبيع عبر البنوك.

وشهد السوق الموازي كسادا غير مسبوق، عقب تعرضه لصدمة واسعة منذ إعلان تحريك وتوحيد سعر الصرف الرسمي ضمن حزمة إصلاحات إقتصادية شاملة تقوم بها الحكومة الإنتقالية.

وانهارت التعاملات في السوق الموازي وإنخفضت بصورة غير مسبوقة وباتت في أضيق نطاق، ولا يوجد فرق أسعار تذكر مقارنة بأسعار البنوك.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إنه متفائل بأن تحقيق استقرار سعر الصرف والإصلاحات المتخذة في السودان سيفضيان إلى نمو واسع النطاق وتراجع الفقر.



وأضاف أنه يتوقع تسوية سريعة لمتأخرات البنك الدولي المستحقة على السودان، مبديا أمله في إحراز تقدم سريع صوب قرار بالإعفاء من الدين.

وسجل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 377.498 جنيه للشراء و379.385 جنيه للبيع.

اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 450 جنيها مقابل 452 أمس .

واستقر سعره لدى البنوك عند 459.37 جنيه للشراء، و461.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني الذي بلغ لدى السوق السوداء 520 جنيها مقابل 527 جنيها أمس.

وفي بنك السودان المركزي سجل الإسترليني 525.54 جنيه للشراء، و 528.17 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 100.66 جنيه للشراء و 101.166 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء تراجع إلى 98.50 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنوك 102.78 جنيه للشراء و 103.29 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء سجل 100 جنيه.

وجاء سعر الدينار الكويتي لدى البنوك السودانية عند 1239.73 جنيه للشراء و1245.93 جنيه للبيع.