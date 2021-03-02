شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب الأنف التحسسي وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الأنف التحسسي هو ثالث أكثر الأمراض شيوعًا التي تصيب البشرية، وهو عبارة عن فرط حساسية الجهاز المناعي لأي بروتين غريب يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تسمى الهيستامين.

تتسبب هذه الوسطاء في انسداد الأنف والعطس وإدماع العين والسعال التحسسي وصعوبة التنفس لدى بعض الأفراد، ولهذا نرى مرضى الحساسية يعطسون ويسعلون.

ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" ظل العلماء لسنوات عديدة في حيرة من أمرهم تجاه العوامل التي تسبب الحساسية لدى الأفراد والعوامل التي تسبب الحساسية التي تهدد الحياة، وبعد سنوات من البحث والتجارب، تبين أن الحساسية تعتمد على الاستعداد الجيني، فمن المعروف أن الحساسية تنتشر في العائلات، والأمر الثاني المهم هو فرضية النظافة ، حيث إنه كلما قل التعرض لمسببات الحساسية البيئية في مرحلة الطفولة ، زادت فرص إصابة الطفل بالحساسية عند بلوغه سن المراهقة، وهناك عامل آخر غالبًا ما يتم تجاهله وهو فيتامين د. يعد نقص فيتامين د أحد العوامل المهمة في ميل المنحنى نحو الحساسية.

متى تستشير اختصاصي أمراض الحساسية؟

استشارة أخصائي أمراض الحساسية في الوقت المناسب أمر مهم للتشخيص والإدارة.

العطس المفرط

حكة مستمرة في العين

السعال طوال موسم واحد

الطفح الجلدي الناتج عن الطعام أو تورم الوجه

خلايا النحل المستمرة

الربو (الحساسية)

مراحل الطفح الجلدي التي تسببها الأدوية - التهاب الأنف التحسسي

العلاجات الخاصة بالحساسية

إذا كنت من أولئك الذين يتعاملون مع الحساسية باستخفاف، فأنت بحاجة إلى إعادة التفكير، يجب تشخيص الحساسية أولاً من أجل اتباع بروتوكول العلاج المناسب، وبالتالي ، من الضروري التواصل مع خبير من أجل التشخيص المناسب، بمجرد تشخيص الحساسية، يختلف العلاج من العلاج الدوائي ، وإجراءات التجنب والحساسية الشديدة - العلاج المناعي.





1 العلاج الدوائي

فيكسوفينادين من أفضل الأدوية التي تستخدم في حالات الحساسية، حيث يتمتع بميزة إضافية تتمثل في تقليل التخدير ويمكن استخدامه بأمان في الجرعات المتزايدة مع الحد الأدنى من المظاهر الجهازية، وهو بخاخ أنفي فعال للغاية في تخفيف أعراض الحساسية الخفيفة والمتوسطة مع تخفيف الأعراض المثبت.

2 تدابير التجنب

كعامل مساعد للعلاج الدوائي، تلعب تدابير التجنب دورًا مهمًا، فيمكن التجنب فقط إذا تم التعرف على مسببات الحساسية عن طريق إجراء اختبار وخز الجلد.

3 العلاج المناعي

العلاج المناعي للمرضى الذين يعانون من الحساسية المتوسطة والشديدة حيث يكون المريض قد استنفد جميع إمكانيات العلاج، يغير العلاج المناعي مسار المرض ويعطي الراحة للمريض من مرض الحساسية المتفاقم، ولكن الحد الأدنى لمدة العلاج المناعي لمسببات الحساسية هي سنة واحدة ويمكن أن تمتد إلى 5 سنوات، ويجب أن يكون بروتوكول العلاج المتبع تحت إشراف أخصائي أمراض الحساسية.