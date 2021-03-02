شكرا لقرائتكم خبر عن عند ممارسة الرياضة.. ابتعد عن هذه الأخطاء لخسارة الوزن بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن اتباع خطة نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل يومي طريقة رائعة لفقدان الوزن، ومع ذلك، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك التغاضي عنها في والتي قد تأتي بنتائج عكسية على تقدمك في رحلة فقدان الوزن، في هذا التقرير نتعرف على عادات التمارين الرياضية التي يجب أن تتجنبها عند إنقاص الوزن، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ابتعد عن هذه العادات عند ممارسة الرياضة لفقدان الوزن بشكل أسرع

1-تدريب مكثف من البداية

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن وستلجأ إلى التدريبات البدنية، فعليك أن تبدأ بتمارين بسيطة لكنها فعالة لكن اختيار الانغماس في التدريبات الثقيلة والمكثفة من البداية لن يؤدي إلا إلى إجهادك وإحداث المزيد من الأوجاع والآلام.

2- اختيار تمرين لا تحبه

يلجأ الأشخاص المختلفون إلى أشكال مختلفة من التمارين بينما لديك عدد لا يحصى من خيارات التمرين، يجب عليك اختيار التمرين الذي تحبه سواء كانت تمارين كارديو بسيطة.

3- التمرين وأكل الأطعمة غير الصحية في نفس الوقت

التدريبات المنتظمة والأكل غير الصحي لا يسيران جنبًا إلى جنب إذا كنت عازمًا على إنقاص وزنك واخترت أنظمة تمرين معينة، فإن الانغماس في الأطعمة غير الصحية والمليئة بالدهون لن يؤدي إلا إلى إبطاء عملية فقدان الوزن.

4- ممارسة الرياضة ساعات طويلة منذ أول مرة

في حين أنه من الجيد أن تحدد أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، فقد يكون من المستحيل القيام بذلك دفعة واحدة قد ترغب في تسهيل طريقك إلى التغييرات في حياتك، بدلاً من إعطائها كل ما لديك والارتباك في فترة زمنية قصيرة ابدأ ببطء وخطط لروتينك بكفاءة.

5- عدم أخذ قسط من الراحة

في البداية، بسبب الحركات المفاجئة في الجسم ، قد يشعر جسمك بالنعاس والتعب في جميع الأوقات لهذا السبب يجب أن تمنح جسمك ونفسك بعض الوقت للشفاء.

أخذ قسط من الراحة أو الحصول على قسط جيد من الراحة يساعد على تجديد شباب جسمك وأيضًا يجعلك مستعدًا للمستوى التالي من التدريبات.

6- شرب مشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية

شيء واحد يجب أن تتذكره هو ترطيب نفسك بالماء بدلاً من شرب مشروبات الطاقة والعصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية هذا سوف يعيق فقط روتين التمرين الخاص بك.