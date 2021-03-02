شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمراض التي يكشف عنها تحليل مستوى هرمون الكورتيزول بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكورتيزول هو هرمون ستيرويد تفرزه الغدد الكظرية والتى فوق كليتيك ويستخدم اختبار مستوى الكورتيزول عينة دم لقياس مستوى الكورتيزول الموجود في الدم، فهو الهرمون الرئيسي المسئول عن الإجهاد واستجابة القتال أو الهروب هذه استجابة طبيعية ووقائية لتهديد أو خطر محسوس تؤدي زيادة مستويات الكورتيزول إلى انفجار طاقة وقوة جديدة، وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE.

لماذا يتم إجراء اختبار مستوى الكورتيزول؟

يستخدم اختبار مستوى الكورتيزول للتحقق مما إذا كانت مستويات إنتاج الكورتيزول لديك إما مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، هناك أمراض معينة ، مثل مرض أديسون ومرض كوشينج ، تؤثر على كمية الكورتيزول التي تنتجها الغدد الكظرية يستخدم الاختبار في تشخيص هذه الأمراض وكوسيلة لتقييم أداء الغدة الكظرية والغدة النخامية.

يلعب الكورتيزول دورًا في عدة أجهزة في الجسم تشمل هذه الأنظمة:

ردود الإجهاد، جهاز المناعة، الجهاز العصبي، نظام الدورة الدموية، نظام الهيكل العظمي، تكسير البروتينات والدهون والكربوهيدرات

كيف يتم اختبار مستوى الكورتيزول؟

تُستخدم عينة الدم لقياس مستويات الكورتيزول، يتم جمع معظم عينات الدم باستخدام هذه العملية:

يتم إيقاف تدفق الدم في الذراع عن طريق لف شريط مطاطي حول ذراعك العلوي يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة وضوح الأوردة في ذراعك ، مما يسهل إدخال الإبرة.

يستخدم الكحول لتنظيف مكان إدخال الإبرة على جلدك.

يتم إدخال الإبرة في الوريد قد يسبب هذا إحساسًا قصيرًا بوخز أو وخز.

يُجمع دمك في أنبوب متصل بالإبرة قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من أنبوب واحد.

تتم إزالة الشريط المطاطي بعد جمع كمية كافية من الدم.

عند إزالة الإبرة من جلدك ، يتم وضع قطن أو شاش في موقع إدخال الإبرة.

كيف تستعد لاختبار مستوى الكورتيزول

تختلف مستويات الكورتيزول على مدار اليوم ، لكنها عادة ما تكون أعلى مستوياتها في الصباح، سيطلب طبيبك عادة إجراء الاختبار في الصباح لهذا السبب، لا تحتاج إلى الصيام لإجراء اختبار الكورتيزول، هناك بعض الأدوية التي تؤثر على مستويات الكورتيزول قد يطلب منك طبيبك عدم تناول هذه الأدوية قبل إجراء الاختبار. تزيد مستويات الكورتيزول أحيانًا عن طريق:

الأدوية التي تحتوي على الإستروجين، الحمل

وتنخفض مستويات الكورتيزول أحيانًا عن طريق الأدوية التي تحتوي على الأندروجين، الفينيتوين، يمكن أن تتأثر مستويات الكورتيزول أيضًا بالإجهاد البدني والإجهاد العاطفي والمرض ويرجع ذلك إلى زيادة إفراز الغدة النخامية لـ ACTH أثناء استجابة الإجهاد الطبيعية.

ماذا تعني نتائج اختبار مستوى الكورتيزول؟

النتائج الطبيعية لعينة الدم المأخوذة في الساعة 8 صباحًا تتراوح بين 6 و 23 ميكروجرامًا لكل ديسيلتر (ميكروجرام / ديسيلتر) تمتلك العديد من المختبرات تقنيات قياس مختلفة ، وقد يختلف ما يعتبر طبيعيًا.

قد تشير مستويات الكورتيزول الأعلى من المعتاد إلى ما يلي:

ورم أو نمو زائد في الغدة النخامية، ورم في الغدة الكظرية ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، ورم في مكان آخر من جسمك يشارك في إنتاج الكورتيزول

قد تشير مستويات الكورتيزول الأقل من المعتاد إلى ما يلي:

الاصابه بمرض أديسون، والذي يحدث عندما يكون إنتاج الكورتيزول من الغدد الكظرية منخفضًا جدًا

أو وجود قصور الغدة النخامية، والذي يحدث عندما يكون إنتاج الكورتيزول من الغدد الكظرية منخفضًا جدًا لأن الغدة النخامية لا ترسل إشارات مناسبة.