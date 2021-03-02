شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو نزيف الإباضة.. والفرق بينه وبين الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزيف الإباضة هو نزيف بسيط يحدث فى وقت قريب من الإباضة عندما يطلق المبيض بويضة كل شهر، ولا تعانى منه كل النساء، وعادةً ما يكون نزيف الإباضة أخف من تلك الناتج خلال فترات الدورة الشهرية، ويستمر نزيف الإباضة عادة لمدة يوم أو يومين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

من المثير للاهتمام معرفة أن المرأة الشابة السليمة تبيض حوالى 70٪ من دوراتها الشهرية، لكن فرص الحمل تبلغ 25٪ فقط فى كل دورة، حيث غالبًا ما يحدث الحمل خلال فترة الإباضة.

ما هو سبب نزيف الإباضة؟

لا تعرف الكثير من النساء عن دورة الإباضة ولماذا تكون مفيدة فى الحمل، لذلك يُصابون بالذعر عند حدوثه، فعندما تبلغ البويضة مرحلة النضج تنتقل إلى قناة فالوب، ويمكن أن يقابلها حيوان منوى ومن هنا يحدث التخصيب، وغالبًا يكون ذلك فى منتصف الدورة الشهرية.

ويحدث نزيف الإباضة نتيجة التغيرات الهرمونية السريعة التى تحدث فى جسم المرأة أثناء التبويض، حيث يُعد النزيف أو نزول بقع فى منتصف الدورة لمدة يوم أو يومين علامة مؤكدة على الإباضة، فهو أمر طبيعى تمامًا ولا يوجد ما يدعو للقلق إذا كنت تعانين من نزيف الإباضة أو التبقع.

- ما هو الفرق بين نزيف الإباضة الدورة الشهرية؟

يختلف نزيف الإباضة كثيرًا عن النزيف الذى يحدث أثناء الدورة الشهرية، حيث يكون نزيف الإباضة أخف بكثير من حيث التدفق، ويكون لونه بنى أو وردي أو أحمر، ويستمر لمدة يوم أو يومين فقط، أما الدورة الشهرية يكون التدفق فيها أعلى ويستمر لمدة خمسة إلى ستة أيام، حيث أن إجمالى فقدان الدم خلال فترات الدورة الشهرية حوالى من 30-80 مل.