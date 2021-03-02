شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لفيتامين سي منها بناء العظام والكولاجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم فيتامين سي، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، في عمليات مختلفة في الجسم بما في ذلك بناء العظام والكولاجين والعضلات، كما يساعد أيضًا في التئام الجروح لكن جسم الإنسان لا ينتج فيتامين سي بمفرده، ما يعني أنك بحاجة إلى تناوله من مصادر غذائية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد فيتامين سي الصحية، وفقًا لموقع "إنسايدر".

فوائد فيتامين سي

1. قد يساعد فيتامين سي جهاز المناعة لديك

يقول بن تانر، طبيب وخبير تغذية: "هناك بعض الأدلة المحدودة على أن الجرعات الزائدة من فيتامين سي تعزز جهاز المناعة وتساعد في محاربة نزلات البرد وأنواع العدوى الأخرى".

تشير ورقة بحثية نُشرت في مجلة Nutrients في عام 2017 إلى أن بعض الخلايا في الجهاز المناعي تتطلب فيتامين C للقيام بوظائفها، مما يعني أن الإمداد العالي - حوالي 100 إلى 200 ملغ يوميًا - من فيتامين C يمكن أن يعزز أداء الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يزيد نقص فيتامين سي من خطر تعرضك لبعض البكتيريا والفيروسات ومع ذلك تؤكد Mayo Clinic أنه لا يوجد دليل على أن فيتامين C يقي من نزلات البرد.

2. فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع تلف الخلايا

قالت أماندا لازكيردو، أخصائية التغذية في شيكاجو: فيتامين C مضاد للأكسدة، ما يحد من الآثار الضارة للجذور الحرة".

الجذور الحرة عبارة عن مركبات تنتجها عمليات الخلايا العادية والمصادر الخارجية مثل التلوث أو دخان السجائر.

إذا تراكمت في جسمك الكثير من الجذور الحرة، فقد يؤدي ذلك إلى شيء يسمى الإجهاد التأكسدي، والذي يرتبط بالشيخوخة والحالات الصحية بما في ذلك:

-التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو نوع من التهاب المفاصل المناعي الذاتي الذي يسبب تورم المفاصل وألمها

-السرطان

-أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم

-الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب المتعدد

-يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة - مثل فيتامين سي - في منع تراكم الجذور الحرة.

ومع ذلك، خلصت دراسة المجلة الدولية للعلوم الطبية الحيوية إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث" قبل أن يتمكن الخبراء من التوصية بشكل قاطع بمكملات مضادات الأكسدة كعلاجات وقائية لبعض هذه الحالات المرتبطة بالجذور الحرة.

3. قد يقلل فيتامين سي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

بفضل دور فيتامين سي كمضاد للأكسدة ، قد يلعب أيضًا دورًا في صحة القلب.

استعرضت ورقة بحثية نُشرت عام 2013 في مجلة جمعية القلب الأمريكية 16 دراسة لتحديد العلاقات بين تناول فيتامين سي واحتمال الإصابة بسكتة دماغية.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من فيتامين سي - تتراوح من متوسط ​​45 مجم إلى 1167 مجم يوميًا - كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية. أولئك الذين تناولوا ما بين 200 مجم و 550 مجم يوميًا من فيتامين سي شهدوا أكبر انخفاض في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

في حين أن الباحثين غير متأكدين بالضبط كيف يقلل فيتامين سي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، إلا أنهم يعتقدون أنه قد يكون بسبب قدرة الفيتامين على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب.

4. قد يكون فيتامين سي مفيدًا لبشرتك

وجدت دراسة نشرت عام 2017 في Nutrients أن الجلد الطبيعي يحتوي على مستويات عالية من فيتامين C لأنه يلعب دورين مهمين في صحة الجلد: المساعدة في إنتاج الكولاجين ومنع أضرار أشعة الشمس.

5-يمكن أن يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد

الكولاجين هو بروتين يمد البشرة ببنيتها وتمددها مع تقدمنا ​​في العمر، ينتج الجسم بشكل طبيعي كمية أقل من الكولاجين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

قد يساعد التطبيق الموضعي لفيتامين ج على تجديد الكولاجين المفقود.

يزيل فيتامين سي أيضًا المؤكسدات الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد على منع أضرار أشعة الشمس.

تسبب الأشعة فوق البنفسجية شيخوخة مبكرة للجلد ، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفرط التصبغ وترهل الجلد يمنع فيتامين سي أيضًا إنتاج الميلانين - صبغة يمكن أن تسبب بقعًا داكنة على الجلد.

5. فيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد

يساعد فيتامين ج في امتصاص الحديد غير الهيم، وهو نوع من الحديد الغذائي الموجود في الأطعمة النباتية مثل الخضروات الورقية والمكسرات والحبوب.

الحديد مهم للحفاظ على صحة الدم ، لأنه مكون رئيسي للهيموجلوبين. الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى الخلايا والأعضاء. عندما يعاني شخص ما من نقص الحديد ، فإنه يصاب بحالة تسمى فقر الدم الذي يسبب ضعف العضلات والتعب.