صحة ورشاقة

حصيلة كورونا بالعالم ترتفع لأول مرة منذ 7 أسابيع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن عدد إصابات في العالم زاد الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 7 أسابيع.

وأضاف تيدروس، الاثنين، أن الزيادة "محبطة لكنها ليست مفاجئة".

وحث الدول على ألا تخفف إجراءات مكافحة انتشار المرض. وأشار إلى أن الدول تسرع بتخفيف تلك الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي جائحة كوفيد-19. 

وقال تيدروس "إذا اعتمدت الدول فقط على اللقاحات ترتكب خطأ. لا تزال الإجراءات الأساسية للصحة العامة أساس التصدي" للمرض. 

وأشار إلى أن غانا وساحل العاج صارتا اليوم الاثنين أول دولتين تبدآن التطعيم بلقاحات مقدمة من كوفاكس، وهو البرنامج الدولي لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. لكنه انتقد الدول الغنية أيضا لأنها تخزن اللقاحات. 

وقال تيدروس "من المؤسف أن بعض الدول تواصل إعطاء أولوية لتطعيم الشباب الأصغر سنا والأوفر صحة من سكانها قبل العاملين في مجال الصحة وكبار السن في أماكن أخرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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