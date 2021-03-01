موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أول SUV من "سوبارو" وأسطورة الخريف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة فورد النقاب عن سيارتها Explorer الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الهجين Plug-in.

أعلنت شركة لكزس عن إطلاق النسخة الرياضية IS 500 F Sport Performance الجديدة مع تجهيزها بمحرك السحب الطبيعي V8.

أطلقت "سوبارو" الجيل الجديد من سيارتها Outback، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

بعد تقديم بورش تايكان في أواخر 2019، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى بدأ المتحمسون في التساؤل.. متى يتم إصدار سيارة كروس توريزمو؟

