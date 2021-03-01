شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لفيتامين ب 6.. منها تحسين المناعة وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 6 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية وغير ذلك من الفوائد، ولكن نظرًا لأن فيتامين ب 6 قابل للذوبان في الماء وغير قابل للذوبان في الدهون، فإنه يتم طرده بانتظام من الجسم، وبالتالي يجب تناوله يوميًا، في هذا التقرير نتعرف على 8 فوائد صحية لفيتامين B6، وفقًا لموقع "إنسايدر".



فوائد فيتامين ب 6

فوائد فيتامين ب 6

1. يساعد فيتامين ب 6 في تحويل الطعام إلى طاقة

إلى جانب فيتامينات ب الأخرى، يساعد فيتامين ب 6 الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة يساعد على استقلاب الكربوهيدرات ويعمل مع الإنزيمات لتفكيك البروتينات إلى أحماض أمينية - وهي مركبات تساعد الجسم على النمو والعمل بشكل صحيح.

2. يدعم فيتامين ب 6 صحة القلب

"فيتامين ب 6 يعمل مع فيتامينات ب أخرى - ب 12 وحمض الفوليك - لتقليل مستويات الهوموسيستين"،

يحدث فرط الهوموسيستين في الدم عندما تكون هناك مستويات عالية من الحمض الأميني هوموسيستين في الدم. يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الهوموسيستين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين ، وهو مرض يتسبب في تراكم الترسبات في الشرايين.

وفقًا لتقرير عام 2015 المنشور في مجلة التغذية ، يمكن أن يحدث فرط الهوموسيستين في الدم عندما يعاني شخص ما من نقص في فيتامين ب 6 ولكن مع المستويات الصحيحة من B6 بالاشتراك مع B12 وحمض الفوليك (B9) ، يمكن أن تنخفض مستويات الهوموسيستين بنسبة تصل إلى الثلث.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من انخفاض مستويات الهوموسيستين، لا يرى المرضى أي تأثير على نتائج الأوعية الدموية لذلك ، قد تلعب فيتامينات ب دورًا وقائيًا أكثر في صحة القلب.

3. يعزز فيتامين ب 6 وظائف الدماغ الصحية

زيادة مستويات الهوموسيستين يمكن أن تسرع أيضًا من التدهور المعرفي يمكن أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل الخرف.

بالإضافة إلى تنظيم مستويات الهوموسيستين ، يلعب فيتامين ب 6 دورًا في تخليق الناقلات العصبية المهمة - المرسلات الكيميائية التي يستخدمها الدماغ والجهاز العصبي. بعض النواقل العصبية B6 تساعد على تصنيع ما يلي:

-الدوبامين: مسؤول عن السعي وراء المكافأة والتحفيز والحركة

-السيروتونين: يساعد في تحسين المزاج ويسبب الشعور بالرفاهية والسعادة.

-الميلاتونين: يلعب دورًا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لدينا والقدرة على النوم

-النورادرينالين: ينتج استجابة "القتال أو الهروب" في أجسامنا عندما ندرك الخطر

4. فيتامين ب 6 قد يساعد في منع غثيان الصباح

أثناء الحمل، غالبًا ما يوصف لأي شخص يعاني من غثيان الصباح قرص مركب من دوكسيلامين - أحد مضادات الهيستامين- وفيتامين ب 6.

ثبت أن فيتامين ب 6 يساعد في الغثيان بينما قد يقلل دوكسيلامين من القيء الجرعة النموذجية للقرص المركب هي 10 مجم إلى 25 مجم ، ثلاث مرات في اليوم.

5. قد يعالج فيتامين ب 6 نوبات الصرع عند حديثي الولادة

يحتاج الأطفال المصابون بالصرع المعتمد على البيريدوكسين (PDE) إلى ما بين 15 إلى 500 مجم من فيتامين B6 يوميًا مدى الحياة.

PDE هي حالة وراثية نادرة تحدث في غضون أيام قليلة من الولادة وتتميز بنوبات يصعب السيطرة عليها لكن يمكن أن يساعد فيتامين ب 6 في السيطرة على الحالة

الصرع المعتمد على البيريدوكسين نادر الحدوث حيث تم الإبلاغ عن 200 حالة فقط، ويحدث في غضون أيام قليلة من الولادة. يحدث بسبب طفرة في الجين ALDH7A1.

عندما تعالج عن طريق الوريد بنسبة 50-100 مجم من فيتامين ب 6 - المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين - تبددت النوبات في غضون دقائق.

يتلقى الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بـ PDE 15 إلى 30 مجم من فيتامين B6 يوميًا مدى الحياة ، ولكن قد يحتاجون أحيانًا إلى 500 مجم.

يعتمد الشخص المصاب بهذه النوبات على فيتامين ب 6 ، مما يتطلب المغذيات من أجل الحفاظ على الحالة في مكانها لأن مضادات الاختلاج التقليدية لا تعمل.

6. يعزز فيتامين ب 6 نظام المناعة الصحي

يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 6 للحفاظ على نظام مناعة صحي.

"B6 يحسن الاتصال من خلايا" رسول "تسمى chemokines ، والتي توجه خلايا الدم البيضاء إلى مناطق العدوى أو الضرر"

عدم وجود ما يكفي من فيتامين ب 6 يمكن أن يقلل من نمو وإنتاج اللاعبين المناعيين الرئيسيين: الخلايا الليمفاوية والأجسام المضادة.

هناك نوعان من الخلايا الليمفاوية ، كلاهما يتغير بسبب نقص فيتامين ب 6:

-الخلايا التائية التي تقاوم الغزاة الأجانب في الجسم

-الخلايا البائية التي تخلق أجسامًا مضادة تلتصق بعد ذلك بالغزاة الأجانب ، مثل البكتيريا أو الفيروسات ، وتدمرهم.