شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة العالمية" تطالب الشركات المنتجة للقاحات كورونا بزيادة علميات التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت منظمة التجارة العالمية شركات الأدوية المنتجة للقاحات كورونا برفع وتيرة علميات التصنيع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سفاميناتان، أن أقل من 10% من سكان العالم اكتسبوا المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت سفاميناتان: "منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الأبحاث، ووفقاً للحسابات الأخيرة، كان هناك حوالي 500 منها. وإذا جمعناها، سيتبين أن أقل من 10% من سكان العالم لديهم المناعة ضد هذا الفيروس".