شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء ينصحون بإجراء فحص سرطان الثدى بالأشعة السينية قبل تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الأطباء والخبراء بإجراء التصوير الشعاعي للثدي "أشعة الماموجرام" قبل تلقي لقاح كورونا، أو المباعدة بين موعد الحصول على اللقاح وموعد إجراء آشعة فحص الثدي، وتأتي هذه النصيحة بعد أن اعتقدت بعض النساء بعد حصولهن على تطعيم كورونا أن تورم العقد الليمفاوية هي أورام الثدي، في حين إن هذه الغدد الليمفاوية المنتفخة، تعد أحد الآثار الجانبية للقاح كورونا، حيث قال الخبراء إن الاستجابة المناعية الطبيعية للقاح كورونا يمكن أن تحاكي أعراض الإصابة بسرطان الثدي.

وبحسب موقع "USA today" قال الدكتور هارولد بورستين، اختصاصي أورام الثدي في معهد دانا فاربر للسرطان: "كانت هناك حالتان ذهبت فيهما المريضة إلى تصوير الثدي بالأشعة السينية وعلى صورة الثدي الشعاعية".

الغدد الليمفاوية هي أنسجة متخصصة في جهاز المناعة بالجسم تحتوي على خلايا الدم البيضاء وتساعد في مكافحة العدوى والأمراض، وفقًا للمعهد الأمريكي للسرطان.

قال بورستاين إنهم عادة ما يكونون بحجم حبة فاصوليا صغيرة ويوجدون في جميع أنحاء الجسم، لكن الغدد الليمفاوية الأبرز تقع في منطقة الإبط والرقبة والفخذ.

من المرجح أن تنتفخ تلك الموجودة تحت الإبط بعد التطعيم لأنها الأقرب إلى موقع الحقن يمكن أن يبدأ التورم في أقرب وقت بعد بضعة أيام من التطعيم ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يسبب اللقاح أي تشوهات في الثدي نفسه، فقط تحت الإبط.

لكن خبراء الصحة يؤكدون أن هذا أمر طبيعي تمامًا حيث تشير زيادة الالتهاب إلى أن الأجسام المضادة تعمل على حماية الجسم من فيروس SARS-CoV-2، وهو الفيروس المسبب لكورونا.

قال بورستين: "هذه استجابة مناعية طبيعية للقاح هذا متوقع. إنها نتيجة مرغوبة للقاح".

تثير لقاحات أخرى استجابة مماثلة، مثل لقاحات الأنفلونزا وفيروس الورم الحليمي البشري.

يتكهن بعض الخبراء بأن هذا قد يحدث بشكل متكرر أكثر حيث يتم تطعيم المزيد من الأشخاص ضد كورونا في نفس الوقت.

لقاحا mRNA المصرح بهما للوقاية من كورونا وهما فايزر وموديرنا فعالان للغاية من المعروف أنها تثير آثارًا جانبية أخرى مثل الحمى المنخفضة، والقشعريرة، والصداع، والتعب.

قالت الدكتورة جيسيكا ليونج، أستاذة الأشعة التشخيصية ونائبة رئيس قسم تصوير الثدي في جامعة تكساس إم دي أندرسون، إنه من المحتمل أن تتسبب لقاحات MRNA القوية في تضخم الغدد الليمفاوية بمعدل أعلى من اللقاحات الأخرى حيث يبدو أنها تسبب المزيد من الآثار الجانبية.

وقالت: "لكن مع اللقاحات التي لا تحتوي على الرنا المرسال (مثل جونسون آند جونسون)، سيكون من المثير للاهتمام والتعليمي أن نرى ما سيحدث".

على الرغم من أن الغدد الليمفاوية المتورمة يمكن أن تحاكي كتلة مقلقة أثناء الفحص الذاتي أو تصوير الثدي بالأشعة السينية، إلا أنه لا يزال من المهم الحصول على لقاح كورونا وفحص سرطان الثدي أيضًا، على حد قول ليونج.

لتجنب الارتباك، توصي بالخضوع للفحص قبل التطعيم إذا لم يكن ذلك ممكنًا، تنص إرشادات مركز إم دي أندرسون للسرطان على الانتظار حوالي أربعة إلى ستة أسابيع بعد تلقي اللقاح.

قالت ليونج: "لا تنتظر أكثر من اللازم بعد ستة أسابيع". إذا لم يكن من الممكن إعادة جدولة التصوير الشعاعي للثدي الخاص بك، "احصل على صورة الثدي الشعاعية على أي حال، ولكن أخبر مقدمي الخدمة أن لقاح كورونا في هذا الذراع، في هذا التاريخ."

يمكن لمعظم مقدمي الرعاية معرفة الفرق بين العقدة الليمفاوية المتضخمة والسرطان خاصة إذا كانوا يعرفون أن المريض قد تم تطعيمه ضد كورونا في الأسابيع الأخيرة.

يعرف ليونج وبورشتاين مدى صعوبة الحصول على لقاح كورونا لأن العرض لا يزال محدودًا ، لذلك ينصحون عدم إعادة تحديد موعدك للحصول على التطعيم.

قالت ليونج: "لا تنسي تصوير الثدي بالأشعة السينية حتى مع هذا لأن السرطان لا يزال يمثل مشكلة كبيرة".