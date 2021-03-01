ابتكار نظارة تمكن من رؤية ما تحت الجلد بهدف إصلاح أورام الوجه وتجنيب المرضى من الشلل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 07:10 مساءً - إنّ نظارات الواقع الافتراضي التي تسمح للأطباء برؤية داخل الجسم يمكنها أن تجنب المرضى الذين يعانون من أورام الوجه من الشلل المشوه.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تكشف النظارات عن التخطيط الدقيق للأعصاب الحساسة المحيطة بالنمو ، مما يساعد الجراحين على تجنب إتلافها أثناء الجراحة.

وقد كان حوالي 30 مريضاً من المملكة المتحدة من بين الأوائل في العالم الذين يستفيدون من هذه التكنولوجيا المتطورة، ويمكن أن يتبعهم آلاف آخرون إذا تم طرح الإجراء عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في السنوات القليلة المقبلة.

يتم اختبار النظارات، التي يتم تثبيتها عبر حزام حول رأس الجراح ، في مستشفى جامعة كوليدج لندن ، حيث يقوم الخبراء بنشرها كعلاج لأورام النكفية. وهي كتل غير طبيعية تنمو على الغدد النكفية ، والتي تقع أمام الأذن و تنتج اللعاب.

يعتقد أن الأورام النكفية تؤثر على حوالي 5000 بريطاني كل عام. إنّ الغالبية العظمى من هذه الأورام ، 80 في المائة على الأقل، هي أورام حميدة. و على الرغم من أنها يمكن أن تنمو بسرعة ، فإنها لا تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

إن ما يسببها ليس واضحاً بعد. قد يكون التدخين عاملاً من عوامل الخطر ، في حين يحقق العلماء أيضاً في ما إذا كان يمكن أن تكون موروثة أم لا.

إنّ إزالتها عن طريق الجراحة قد تكون عملية خطرة حيث تتشابك الغدد مع العصب الوجهي الرئيسي ، الذي يتحكم في جميع الحركات في الوجه.

مع الجراحة التقليدية ، يعاني أكثر من ربع المرضى من بعض شلل الوجه الذي يجعلهم غير قادرين على إغلاق العين على الجانب المصاب ، أو تحريك شفتهم السفلية للتحدث أو تناول الطعام أو الشرب بشكل صحيح.

معظم المرضى يستعيدون الشعور والحركة الكاملين بعد بضعة أشهر. ولكن في حالة واحدة من كل 50 حالة ، يكون الضرر دائماً.

المشكلة تكمن في أنه مع نمو الأورام ، فإنها تحل محل التشريح الطبيعي ، بحيث لا تكون الألياف العصبية الصغيرة بالضرورة حيث يجب أن تكون.

وهذا يعني أن الجراحين لديهم فكرة ضئيلة أو معدومة عن مكان هذه الألياف حتى يقتطعوا الأنسجة المحيطة، مما يزيد من خطر إتلافها أو قطع العصب الوجهي عن طريق الخطأ.

وقد تبين أن التكنولوجيا الجديدة ، التي تسمى HoloLens ، تقلل من معدل الإصابة من الثلث تقريباً إلى ما يصل إلى سبعة بالمائة.

وقد تم تطويرها بواسطة شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات ، وهي تعمل عن طريق إنتاج صورة ثلاثية الأبعاد من خلال سماعة الرأس عالية التقنية.

إنّ الصورة ثلاثية الأبعاد هي صورة “واقعية” يتم عرضها في خط رؤية كل من يرتدي سماعة الرأس ، مما يسمح لهم بنقلها من جانب إلى آخر ، لأعلى أو لأسفل أو تدويرها بالكامل ، باستخدام وحدة تحكم عن بعد مقترنة.

يستخدم علماء ناسا هذه التكنولوجيا لإعادة إنشاء نسخة رقمية من المريخ ، بينما تستخدمها بعض قوات الشرطة لإعادة بناء مسرح الجريمة لمزيد من الدقة في البحث.

بالنسبة لجراحة الوجه ، يقوم المريض أولاً بفحص مفصل للتصوير بالرنين المغناطيسي لموقع الورم. إنّ المسح دقيق بحيث يمكن تحديد موقع الألياف العصبية التي قد تكون أقل كثافة من شعر الإنسان.

ثم يستخدم أخصائي الأشعة برنامجاً لتحسين الصورة ، بحيث يكون المسار الذي يتبعه العصب الوجهي مرئياً بوضوح للجراح الذي يقطع الورم.

يتم تحميل هذه الصورة إلى النظارات ثلاثية الأبعاد ، مما يسمح للجراح بالتخطيط للعملية مسبقاً.

إنّ البرنامج قيد التطوير يسمح للمسعفين بعرض صورة الورم مباشرة على الجسم نفسه أثناء الجراحة، مما يزيد من تحسين الدقة.

يقول البروفيسور مارك ماكغورك ، الجراح الذي كان رائداً في استخدام التكنولوجيا في سرطان الرأس والرقبة: “حتى الآن كان إجراء هذه الجراحة بمثابة شخص أعمى يحاول العثور على حافة جرف في عاصفة ثلجية”.

“أنت لن تعرف مكان الأشياء حتى تبدأ العملية. الآن ، مع هذه النظارات ، يمكنني القيام بتجربة أداء العملية قبل يوم من تنفيذها والعمل على خط النهج قبل أن نبدأ حتى.”

ولكن حالياً لا يتم تغطية تكاليف هذه التكنولوجيا من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). تم تمويل جميع الإجراءات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس من قبل مؤسسة سرطان الرأس والرقبة ، وهي مؤسسة خيرية ساعد الأستاذ ماكغورك في تأسيسها.

كانت كاثرين ويليامز ، وهي جدة لطفلين من ورسستر، واحدة من أوائل الأشخاص في العالم الذين استفادوا منها. طلبت الامرأة البالغة من العمر 66 عاماً المساعدة في عام 2019 بعد أن لاحظت وجود كتلة على جانبي أذنها اليسرى.

وقد وصف لها الطبيب العام المضادات الحيوية في حال كان ذلك بسبب عدوى الأذن. ولكن عندما فشل ذلك ، تم إحالتها للحصول على خزعة ، والتي أكدت أنها مصابة بورم النكفية.

على الرغم من أنها كانت بطيئة النمو وغير سرطانية ، إلا أن كاثرين ، وهي مدربة طيران ، قالت: “يمكن أن أشعر بها طوال الوقت وكنت قلقة من أنها إذا أصبحت أكبر حجماً ، فستكون العملية أكثر تعقيداً بكثير. لذلك اتصلت بالبروفيسور ماكغورك للحصول على رأي ثان.”

وقد أجريت لها عملية الهولوغرام في كانون الأول وتقول: “أنا أعتبر نفسي محظوظة جداً. وبدون ذلك ربما كنت قد تعرضت لتلف الأعصاب وربما كان من الممكن أن أكون مشوهة.

“أما عن حالتي الآن ، فإن الندوب ضئيلة ومخبأة في شعري ، لذلك لن يعرف أحد حتى أنني قمت بأي شيء. نصيحتي للآخرين هي دائماً البحث عن رأي ثان.”