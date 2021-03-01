شكرا لقرائتكم خبر عن احذر مرض السكرى لكى تحافظ على صحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر السكرى مرض العصر وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم بعد فيروس كورونا، والذى يحدث بسبب المستويات غير الصحية (المنخفضة أو المرتفعة) من جلوكوز الدم في الجسم، وهو يتألف أساسًا من نوعين، داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني، يمكن أن تؤثر هذه الحالة على أعضاء مختلفة من الجسم مثل القلب والبنكرياس والكبد، يمكن أن يكون للكلى أيضًا تأثير سلبي بسبب مرض السكري إليك ما تحتاج إلى معرفته، وفقًا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

كيفية إدارة اعتلال الكلية السكري

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة اعتلال الكلية السكري والحفاظ على صحة كليتيك:

الإقلاع عن التدخين

يتسبب التدخين في ضعف الجسم تدريجيًا من الداخل، تجنب التدخين لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على مرض السكري ويعرضك لخطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وضعف الانتصاب والعظام غير الصحية.



الإقلاع عن التدخين

تناول طعامًا جيدا

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى للحفاظ على حيوية الجسم، تجنب الأطعمة المصنعة والسكر المكرر.



تناول طعاما جيدا

تمرين

يمكن أن يؤدي عدم النشاط البدني إلى زيادة الوزن والعديد من الحالات الصحية الأخرى، يمكن أن يساهم ذلك في تطور اعتلال الكلية السكري، مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن صحي وجسم سليم.

شرب الماء

يمكن أن يتسبب الجفاف في فقدان الجسم لقدرته على العمل بكفاءة، تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم وحافظ على انتعاش واسترخاء جسمك.



شرب الماء

استشر الطبيب

يمكن أن تساهم الأدوية بشكل كبير في إدارة مستويات السكر في الدم والمساعدة في الإصابة باعتلال الكلية السكري، إذا لاحظت أي أعراض، فتأكد من استشارة طبيب متخصص وتناول الدواء الموصوف.