ورق الغار.. 4 فوائد تشمل تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعرف ورق الغار كمكون أساسي يعطي نكهة شهية للكثير من أطباقنا، لكن الأمر يتجاوز حدود النكهة بفضل فوائده الصحية والعلاجية المتعددة.

ويعرف البعض ورق الغار بعدة أسماء، مثل ورق اللوري، أو ورق اللورا، أو ورقد الرند، أو ورق موسى.

وهو ورق عطري من شجرة الغار دائمة الخضرة، وينمو في مناطق البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بلونه الأخضر الداكن، وطعمه المر مما يمنع أكله مباشرةً، لذلك يستعمل لإضفاء نكهة مميزة إلى الأطعمة.

وما بين تقليل التوتر وتهدئة الأعصاب وتحسين الهضم، يمتلك ورق الغار مجموعة من الفوائد العلاجية الرائعة، نستعرضها في التقرير التالي، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي.



1-علاج الإجهاد

يقال إن مادة اللينالول الموجود في ورق الغار لها تأثير مهدئ يمكن أن يساعد كثيراً في حالة الإجهاد.

وأفضل طريقة للاستفادة منه، هي تحضير منقوع أوراق الغار وشربه، أو وضع بضع قطرات من زيت الغار العطري في حوض الاستحمام.

2- تحسين عملية الهضم

يساعد الغار على الهضم وغالباً ما يُنصح به لمن يعانون فقدان الشهية أو حرقة المعدة.

كما سلط بحث أُجري في عام 2019 الضوء على الخصائص المفيدة لأوراق الغار في حالة آلام البطن وانتفاخها والتهابات الجهاز الهضمي والإمساك والإسهال.

3-تنقية الشعب الهوائية

يحتوي الغار على خصائص مضادة للجراثيم ويعتبر مطهراً ممتازاً للجهاز التنفسي، كما أنه مفيد في تخفيف السعال والتهاب الجيوب الأنفية والإنفلونزا، وذلك من خلال عملية تبخير واستنشاق لأوراق الغار المغلية.

4-التخلص من سموم الجسم

يوصى بشرب منقوع أوراق الغار كمزيل للسموم من الجسم، من خلال إعداده بتحضير 6 أوراق من الغار وسكبها في 250 مل من الماء.

وبمجرد بدء الماء في الغليان، يرفع من على النار ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يصفي ويشرب.



