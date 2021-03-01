بعد صرخة الأطباء الغاضبة.. انفراجة في أزمة كورونا بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ساعات من صرخة غاضبة لأطباء ليبيا من عدم توفير معدات الوقاية أو لقاح كورونا أعلنت السلطات الصحية انطلاق منظومة التطعيمات ضد الفيروس.

وأكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا خليفة البكوش، في تصريحات صحفية، الإثنين، بدء أعمال منظومة اللقاح الإلكترونية في ليبيا، لتحديد مكان وزمان تلقي المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتعاقدت ليبيا، قبل يومين مع شركات لاستيراد 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، تصل الدفعة الأولى في شهر مارس/آذار الجاري.

الدفعة الأولى خلال أيام

وقال "البكوش"، إن الدفعة الأولى من اللقاح والمقدرة بمائتين وخمسين ألف جرعة من اللقاح ستصل إلى ليبيا، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس/آذار الجاري.

وأوضح رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن توزيع اللقاحات سيشمل الأطقم الطبية ثم ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن فوق الستين، والبالغ عددهم أكثر من أربعمائة وخمسين ألف مواطن.

وكانت النقابة العامة للأطباء في ليبيا، عبرت في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، عن استيائها من تأخر وصول لقاح كورونا إلى البلاد، مطالبة بتقديم المتورطين للمحاكمة العاجلة.

صرخة غاضبة

واتهم أطباء ليبيا حكومة فايز السراج برفض إعطائهم أبسط حقوقهم المتمثلة في المرتبات، وعدم توفير معدات وقاية من فيروس كورونا.



وأضافت النقابة، أن الأطباء وجميع منتسبيها مازالوا يقدمون التضحيات لحماية البلاد من المرض ووباء كورونا، مطالبة بتوفير المعدات الوقائية للفرق الطبية والتطعيمات الخاصة لجائحة وباء كورونا، وتفعيل التأمين الصحي عليهم، وصرف المرتبات والعلاوات المتأخرة بشكل فوري.

وتشهد ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 134 ألفًا و127 شخصًا، ووفاة 2210 أشخاص، وفقًا لآخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الإثنين.



وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.