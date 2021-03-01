شكرا لقرائتكم غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خضع جراح التجميل الأميركي سكوت جرين، لتحقيق أخلاقي في كاليفورنيا بعدما ظهر في جلسة استماع افتراضية عبر تطبيق زووم حينما كان يعمل ضمن غرفة العمليات.

الحكاية بدأت حينما دعا كاتب المحكمة العليا في سكرامنتو الطبيب عبر فيديو في تطبيق زووم للرد على مخالفة مرور، حيث تتم الإجراءات افتراضياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبينما كان الطبيب في غرفة العمليات يمارس عمله حتى فتح التطبيق وشارك بالمحاكمة الافتراضية.

وفي الفيديو سأل الكاتب الطبيب، هل أنت جاهز للحديث.. وكأنك في غرفة العمليات، فرد الطبيب: "نعم سيدي..أنا في غرفة العمليات الآن".

فيما تم تأجيل الجلسة التي كانت تُبث على الهواء وفقًا لبروتوكولات المحكمة مع انتشار كورونا، بعدما أدرك المفوض الرئيسي غاري لينك ما يجري، قائلاً: "لا أعتقد أن هذا مناسباً.. سأحدد موعدا لاحقاً".

وبعد انتشار الفيديو عم الغضب الأوساط الأميركية من تصرف الطبيب، وعلى الرغم من اعتذاره، أعلن المجلس الطبي في كاليفورنيا أنه سيحقق في الأمر، بحسب "الغارديان".

إلى ذلك، قال في بيان "يتوقع المجلس من الأطباء اتباع معايير الرعاية عند علاج مرضاهم".