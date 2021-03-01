هل من الآمن تناول الهلام أو "الجيلي" أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً -

جدول محتوى ما هو الجيليه؟ هل من الآمن تناول الجيلي أثناء الحمل؟ الفوائد الصحية لتناول الجيلي أثناء الحمل

الآثار الجانبية لتناول الجيلي أثناء الحمل

لما النالي

جيلي الفاكهة هي واحدة من الحلويات الأكثر شهرة وشهية! حيث تنزلق في الحلق بشكل شهي ومريح، ولكن، إذا كنت قلقةً بشأن سلامة القيام بذلك أثناء الحمل، أو تتساءلين عما إذا كان يمكن أن يعرض طفلك الذي لم يولد بعد للخطر، فتابعي معنا هذا الموضوع الذي تعرض الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center

من خلاله أهم فوائد وأضرار تناول الجيليه أثناء الحمل.

ما هو الجيلي؟

قوالب الجليه

الهلام أو "الجيلي"، هو في الأصل غذاء ملكات النحل الذي يعزز جهاز المناعة ويحارب آثار الشيخوخة، حيث تحضّر أنواعه بنكهة الفاكهة ويحتوي على نسبة عالية من الماء والبروتينات والسكر الطبيعي والدهون والفيتامينات والأحماض الأمينية. لكن يختلف تكوين الهلام باختلاف الظروف المناخية التي يربى بها النحل، والموقع الجغرافي.

هل من الآمن تناول الجيلي أثناء الحمل؟

فوائد صحية متعددة

من الآمن تناوله لأنه يقدم العديد من الفوائد الصحية، ويمكنك وضعه في نظامك الغذائي. لكنه كمعظم الأطعمة، حيث يجب عدم تناوله في حال حدوث أي ضرر.

الفوائد الصحية لتناول الهلام أثناء الحمل

الهلام هو أحد المكونات التي تضيف طعماً إضافياً لسندويشاتك أو خبز التوست. فيما يلي بعض الفوائد الصحية الملحوظة للهلام:

1. يحسن الهضم

يحسّن الهضم

يحتوي الهلام المصنوع من الفاكهة على نسبة أعلى من الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي أثناء الحمل. فالألياف عنصر حيوي يعزز الانتظام في عملية الهضم ويساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول.

2. يساعد على الشعور بالشبع

الشعور بالشبع

يملأ استهلاك الجيلي معدتك بسهولة ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. أثناء الحمل، إضافة إلى أن طعمه يرضي شهيتك.

3. يحتوي على العديد من الفيتامينات

يقوي اللثة والأسنان

وتحديداً يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والقليل من فيتامين ب.هذه الفيتامينات تساعد على تقوية جهاز المناعة أثناء الحمل، كما أنها تحافظ على صحة أسنانك ولثتك. إضافة إلى أن الجيليه يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على منع التشوهات الخلقية عند الرضع.

4. يزود بالمعادن الحيوية

يزودك بالكالسيوم

مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والكالسيوم. إذ يلعب الكالسيوم والمغنيسيوم دوراً محورياً في تحسين صحة عظام الجنين الذي ينمو. ويساعد البوتاسيوم في تنظيم مستوى ضغط الدم، ويساعد الحديد في الأوكسجين الصحي في الدم.

5. يعزز صحة الجهاز العصبي

يتغلب على أي مشاكل في النمو بما في ذلك التوحد؛ لأنه يدعم التطور السليم للدماغ والجهاز العصبي للجنين.

7. يقلل من التوتر

يقلل التوتر

يحتوي الجيلي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد في تقليل الإجهاد الزائد. كما أنه يساعد على التقليل من أعراض الاكتئاب عند النساء الحوامل.

الآثار الجانبية لتناول الجيلي أثناء الحمل

الآثار الجانبية



على الرغم من أن الجيلي آمن للاستهلاك أثناء مرحلة الحمل، إلا أن هناك القليل من ردود الفعل التحسسية والمضاعفات المرتبطة به، والتي تشمل:

ضيق الصدر.

الغثيان.

السعال.

غصة في الحلق.

طفح جلدي.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تناول أي طعام قد يسبب لك الحساسية استشارة طبيب مختص.