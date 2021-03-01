مشاكل نوم الأطفال الصغار وعلاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً - يواجه الآباء صعوبات في جعل الأطفال الصغار ينامون حتى بعد الجهود الدؤوبة في مثل هذه الحالة، قومي بتقييم أسلوب التدريب الخاص بك وهو اتباع روتين للنوم مثل الاستحمام وإغلاق الضوضاء والتهيؤ لوقت النوم، وتحققي من عدم وجود أي عقبات لطفلك، تحدثي إلى طفلك الدارج وتحققي مما إذا كانت لديه أي مخاوف لم تفوتها في وقت سابق يمكنك أيضاً تجربة هذه النصائح لاستكشاف المشكلات المتعلقة بالنوم وإصلاحها، كما اوضح الدكتور مختار فتحي اخصائى الأطفال وحديثي الولادة.

ممَ يخاف الطفل؟

يخاف الطفل

قد يخاف طفلك من شيء ما في الظلام. قد يكون كائناً أو -حتى- ظلالاً. يمكنك استخدام ضوء الليل أو إبقاء الردهة مضاءة. يمكنك أيضاً محاولة إزالة أو نقل بعض الأشياء الموجودة في غرفة طفلك الدارج والتي قد تعيق نومه.

في كثير من الأحيان، قد يؤدي وضع طفلك في الفراش في وقت متأخر جداً أو مبكراً جداً إلى سلوك غريب الأطوار. نبحث عن علامات مثل النعاس وانخفاض مستويات النشاط لجعلهم جاهزين لوقت النوم.

يجب أن نقلل من الوقت الذي يقضيه أمام الشاشات قبل النوم؛ لأنه قد يحفز دماغ طفلك، مما يجعل من الصعب عليه الاستقرار.

القلق الليلي

تجنبي تقديم المشروبات الغازية أو المشروبات عالية السكر قبل النوم بساعات قليلة.

راقبي القيلولة. إذا ناموا متأخراً جداً أو لفترة طويلة جداً أثناء النهار، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل نومهم أثناء الليل.

قد يجد الطفل صعوبة في النوم بدون أحد والديه. إذا حدث هذا، فنحاول قضاء وقت كافٍ معاً خلال النهار، الوقت المناسب الذي يقضيه في صحبة الوالدين أثناء النهار قد يقلل من القلق الليلي.

متى نرى الطبيب؟

نوم الطفل