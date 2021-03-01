نزيف الرحم عند الفتيات المراهقات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً - نزيف الرحم غير الطبيعي (AUB) هو الاسم الذي يستخدمه الأطباء عندما يكون نزيف الرحم غير طبيعي، فالدورة الشهرية قد تكون أثقل أو تستمر لفترة أطول من المعتاد أو لا تأتي على الإطلاق. وفي حالة النزيف قد تؤدي إلى إصابة بعض الفتيات بفقر الدم (عدد خلايا الدم الحمراء أقل من الطبيعي). في بعض الأحيان يتخذ الأطباء إجراءات في حال إصابة الفتاة بفقر الدم إذا كانت تنزف أكثر مما ينبغي.

عزيزتي الأم لا تتهاوني واصطحبي ابنتك إلى عيادة الطبيب النسائي إذا كانت تعانين من هذه المشكلة. الدكتور فواز إدريس، استشاري في أمراض النساء والولادة والحمل الحرج، وطب الأجنة، في مركز هيلث بلاس للإخصاب في جدّة.

د. فواز إدريس

ما الذي يسبب نزيف الرحم غير الطبيعي؟

1 - التغيرات الهرمونية، بحيث لا ينزل الرحم بويضة من أحد المبيضين. لهذا تأتي الدورة أقل تواتراً أو غزارة.

2 - لأن الإشارات من الدماغ إلى المبايض لم تنم بالكامل بعد. ويمكن أن تستمر لعدة سنوات حتى تصبح دورات الفتاة منتظمة.

3 – إصابة الفتاة بمرض الغدة الدرقية أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، التي تعبث بهرمونات الجسم.

4 – التمارين الرياضية العنيفة أو عدم تناول الأطعمة الصحية، أو التوتر.

5 – أو بعض أمراض تخثر الدم، ومن أشهرها مرض "فون ويلبراند".

علامات وأعراض نزيف الرحم غير الطبيعي؟

سدادات الدورة الشهرية

يمكن للطبيب فقط معرفة ذلك على وجه اليقين، ولكن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن النزيف قد لا يكون طبيعياً.

تستخدمين أكثر من فوطة صحية أو سدادة قطنية في الساعة.

تستمر دورتك الشهرية أكثر من 10 أيام.

كان هناك أقل من 20 يوماً بين دورتك الشهرية والتي تليها.

إذا توقفت دورتك الشهرية لأكثر من 3 أشهر، حتى لو لم تصابي بالنزيف، يمكن أن تستمر بطانة الرحم في التراكم.

كيف يتم تشخيص نزيف الرحم غير الطبيعي؟

فحص الحوض

قد يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي وربما فحص للحوض. يطلب الأطباء في بعض الأحيان إجراء اختبارات الدم أو فحوصات الموجات فوق الصوتية. يمكن أن تظهر اختبارات الدم أيضاً ما إذا كانت الفتاة مصابة بفقر الدم.

كيف يتم علاج نزيف الرحم غير الطبيعي؟

فحص الغدّة الدرقية

1 - أول العلاجات المطلوبة هو في الغدة الدرقية بكل حالاتها، أو هرمون الحليب، فعلاج هاتين المشكلتين، هما أساس انتظام التبويض لدى الأنثى.

2 - إجراء اختبار لفقر الدم ويصف حبوب الحديد أو غيرها من العلاجات.

3 - بالنسبة للنزيف الخفيف جداً أو غير المنتظم الذي يستمر لفترة طويلة، غالباً ما يصف الأطباء حبوب منع الحمل. التي تحتوي على هرمونات يمكن أن تساعد في موازنة الدورة الشهرية لدى الفتاة.

4 - تحتاج معظم الفتيات إلى وقت حتى تتكيف أجسادهن مع هرموناتهن. في النهاية، تصبح دورات الحيض لديهن منتظمة بشكل طبيعي. إذا كنت قلقة من أن دورتك الشهرية قد لا تكون طبيعية، فيمكن مراجعة الطبيب بخصوص ذلك.