خبراء يحسمون الجدل حول خطورة السكن في الطوابق العليا على الصحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يتساءل الكثيرون حول السكن في ناطحات السحاب أو الطوابق المرتفعة وتأثيرها على الصحة ، إذ أكد خبراء روس أن البحوث الطبية لم تثبت وجود مخاطر للسكن في ارتفاعات عالية على صحة الإنسان.

وأشار مدير الشركة الطبية الروسية “Invitro-Moscow”، دميتري كوندراتييف، إلى أن وجهة النظر القائلة بأن العيش في ناطحات السحاب يحتمل أن يكون خطرا تتم مناقشته بشكل دوري من قبل البناة والأطباء.

وقال إن فرق الارتفاع من 200 إلى 300 متر فوق مستوى سطح الأرض، الذي يناقشه الخبراء، لا يؤثر على أنظمة جسم الإنسان، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحسب مستشار المدير العام لمؤسسة “سكولكوفو” الطبية، لا يوجد ارتباط بين صحة نظام القلب والأوعية الدموية والسكن في الطوابق العليا.

وأضاف: “في الوقت نفسه، يمكننا أن نفترض أن سكان الطوابق السفلية يتمتعون بصحة قلب أفضل، وبالتالي زيادة متوسط ​​العمر المتوقع، يستخدمون المصعد بشكل أقل، ويظل صعود الدرج تمرينا رائعا”.

وتابع: “يمكن أن تظهر الفروق الدقيقة إذا تم تشييد المبنى بالفعل في المرتفعات، حيث يكون الضغط الجوي أقل، لكن مثل هذه المشاريع نادرة للغاية”.