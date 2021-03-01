علاج ترهل الثدي بعد الرجيم

بيروت - نادين محمد - غالباً ما يصاحب عملية فقدان الوزن ترهل الثدي، خاصة عند اتباع رجيم سريع لعدم التنبه إلى ضرورة اقتران أي رجيم ببعض الممارسات الهامة، أهمها ممارسة الرياضة، خاصة اللواتي يعانين من سمنة مفرطة، فالثديان لا عضلات فيهما، بل يحتويان على دهون، أنسجة ضامة وغدد تعرف بغدد الحليب أو الغدد اللبنية The Mammary Glands، وهما بحاجة إلى الرعاية المناسبة لإبقائهما مشدودين، حيث أن الجلد بطبيعته مرن ويتمدد كلما تراكمت الدهون ليناسب الجسم، غير أنه عند تخسيس الوزن والدهون يبقى الجلد على حاله ويظهر على شكل ترهلات.



يمكن اللجوء إلى أنواع من السيروم المتوفرة في الصيدليات والتي تعد بنتائج مرضية، غير أن البعض يفضل الوسائل الطبيعية وإن استغرقت بعض الوقت، وفي كلتا الطريقتين ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية بالتزامن والتي تركز على أنسجة الثدي وعضلات الصدر، هذا إضافة إلى ضرورة ارتداء حمالة الصدر الداعمة أو الرياضية أثناء ممارسة الرياضة.

من بين هذه الوسائل الطبيعية:



التدليك بالثلج لعلاج ترهل الثدي بعد الرجيم

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درجة الحرارة الباردة تؤدي إلى انكماش أنسجة الثدي، ما يساعد على شده ورفعه.



الطريقة

• يدلك الثديان والمنطقة المحيطة بهما بمكعبات الثلج لمدة دقيقة واحدة لا أكثر ، لأن الثلج يسبب لهما الخدر.

• يتم تجفيف الثديين بمنشفة ناعمة وارتداء حمالة الصدر المناسبة على الفور.

• يتم الاستلقاء لمدة ½ ساعة.

• يمكن اتباع هذه الوسيلة لمرات عدة في اليوم.

جل الألوفيرا لعلاج ترهل الثدي بعد الرجيم



يحتوي جل الألوفيرا على خصائص تقوم بشد الجلد المترهل، كما يخفف من حدة الخطوط البيضاء المحيطة بالثدي.

الطريقة

• يستخرج الجل من نبات الألوفيرا، أو يمكن قطع ورقة الألوفيرا إلى نصفين.

• يدلك بها الثديان من الأسفل صعوداً إلى الأعلى ولمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

• تغسل منطقة الثدي بالماء الفاتر أو البارد.

• تكرر هذه الوصفة 4 إلى 5 مرات في الأسبوع.

زيت الزيتون لعلاج ترهل الثدي بعد الرجيم



زيت الزيتون مصدر غني بالمواد المضادة للاكسدة والأحماض الدهنية التي تحد من علامات الشيخوخة وترهل الثديين، كما أنه يرطب البشرة بعمق.

الطريقة

• توضع ملعقة من زيت الزيتون في راحة اليد.

• تفرك راحتا اليد ببعضهما البعض لتدفئة زيت الزيتون.

• يفرك الثديان من الأسفل إلى الأعلى لمدة ¼ ساعة.

• تكرر هذه الطريقة 4 إلى 5 مرات في الأسبوع.

الحلبة وزيت الزيتون لعلاج ترهل الثدي



بذور الحلبة تساعد أيضاً على شد ترهل الثدي، وهي علاج قديم لهذا الغرض.

الطريقة

• تنقع بذور الحلبة في كمية مناسبة من الماء لليلة كاملة.

• تطحن في الخلاط الكهربائي بعد إضافة القليل من الماء لها للحصول على عجينة سميكة القوام.

• تضاف ملعقة من زيت الزيتون وتخلط مع بذور المطحونة جيداً.

• يوزع الخليط على الثديين ومن ثم يتم تدليكهما جيداً من الأسفل إلى الأعلى.

• يترك المزيج لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق قبل غسله بالماء.

• تكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

• يمكن إضافة بياض البيض والعسل إلى الحلبة وزيت الزيتون.

زبدة الشيا لعلاج ترهل الثدي



زبدة الشيا مصدر غني بفيتامين E الذي يشد الجلد، فيبدو الثدي مشدوداً.

الطريقة

• يفرك الثديان بزبدة الشيا بحركات دائرية من الأسفل باتجاه الأعلى ولمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

• تترك زبدة الشيا على الثديين لمدة 10 أخرى، ثم تغسل بالماء.

• يمكن تكرار هذه الطريقة 4 مرات في الأسبوع.