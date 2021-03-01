شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف ترقيات أبل لجهاز «iPad Pro» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد شركة آبل لإطلاق أقوى جهاز لوحي لها، وهو الجيل القادم من iPad Pro، مع العديد من الترقيات وتقنية العرض الجديدة.

وقال مارك جورمان من بلومبرج أنه سيكون هناك معالج محسن بشكل جذري لتشغيل الجهاز الجديد على قدم المساواة مع شريحة M1 في أحدث أجهزة Mac.

وشريحة M1 هي أول معالج قائم على رقاقة صممته شركة أبل، وهي شريحة فائقة التطور والتعقيد، وتحمل أكبر عدد من وحدات الترانزستور التي تم وضعها في شريحة واحدة فائقة الصغر وتُقاس على مستوى الذرات. كما أنها تعتبر أول شريحة في كمبيوتر شخصي صُممت باستخدام تكنولوجيا معالجة رائدة بدقة 5 نانومتر.

وحسب مجلة فوربس فإن شريحة iPad Pro والتي من المحتمل أن تسمى A14X أو A14Z، ستكون قوية مثل شريحة M1، لذا إذا تطابق A14X مع هذه الشريحة فسيكون الجهاز اللوحي سريعا.

وتقول شركة أبل إن شرائح السلسلة M وA مرتبطة، مما يشير إلى أن جهاز iPad Pro القادم سيكون سريعًا بشكل مذهل، لذا فإن ترقية هذا المستوى من الأداء قد تفيد المستخدمين المتميزين في أجهزة أبل اللوحية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جهاز iPad الجديد في أقل من شهر حيث يمكن أن تعقد شركة أبل حدثًا خاصًا في شهر مارس الجاري.