فائدة جديدة في الشوكولاتة.. احذر الإفراط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد علماء أمريكيون أنه يمكن أن يكون للشوكولاتة تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية للإنسان.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة "European Journal of Preventive Cardiology"، حلل علماء من الكلية الأمريكية للطب "بايلور" بيانات 300 ألف مريض ووجدوا صلة بين تناول الشوكولاتة ووجود أمراضا للشريان التاجي، واتضح أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 8% مقارنة بالآخرين.

ويعزو الباحثون الفوائد الصحية للشوكولاتة إلى وجود حمض دهني وفلافونويد وبوليفينول فيها، وهي عناصر تقوي القلب وتزيد من مستوى الكوليسترول "الجيد".

وأشار العلماء إلى أن تناول الشوكولاتة يجب أن يكون بكميات صغيرة فقط، لأن الإفراط في تناولها قد يهدد بتطور السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.