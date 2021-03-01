بريطانيا تبحث عن مصاب بسلالة كورونا "المثيرة للقلق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبحث مسؤولو الصحة البريطانيون عن شخص ثبتت إصابته بسلالة جديدة من فيروس كورونا اكتُشِفت لأول مرة في البرازيل.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في وقت متأخر من الأحد إنه تمَّ تسجيل ما يصل إلى 6 حالات في بريطانيا من النوع المثير للقلق، الذي تمَّ اكتشافه لأول مرة في مدينة ماناوس البرازيلية، منها 3 حالات في إنجلترا و3 في اسكتلندا.



وذكر مسؤولون، الإثنين، أنَّ اثنتين من حالات إنجلترا كانتا في مقاطعة جلوسيسترشاير جنوب غربي البلاد، لكن لم يتم تعقب الحالة الثالثة بسبب عدم ملء الأوراق بشكل صحيح.

وصرَّح وزير شؤون اللقاحات البريطاني، ناظم زهاوي، لهيئة الإذاعة البريطانية، بأن السلطات تعمل مع دائرة البريد لتعقب الشخص.

وتعد سلالة ماناوس مثيرة للقلق، حيث يُعتقد أنها معدية بشكل خاص وقد لا تكون اللقاحات الحالية فعالة ضدها.