إنفوجراف.. 11 فائدة صحية في الجوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الجوز أو عين الجمل أحد أنواع المكسرات المحبوبة والمفيدة جدًا لصحة الإنسان، لما تحتويه من فيتامينات وعناصر مهمة.

ويعتبر الجوز مصدراً ممتازاً للنحاس، والذي يرتبط نقصه عادة بانخفاض كثافة العظام وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

كما يحتوي الجوز أيضا على المنجنيز الذي يلعب دوراً مهماً في مكافحة هشاشة العظام، إذا ما تمَّ تناوله مع كمية كافية من الكالسيوم والنحاس، إضافة إلى المغنيسيوم، الذي يعتبر مهماً جداً لتكوين العظام وتقويتها، إذ يساعد بشكل كبير في تعزيز امتصاص الكالسيوم.

الإنفوجراف التالي يستعرض 11 فائدة صحية للجوز:



