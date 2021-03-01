صحة ورشاقة

CDC يوصى باستخدام جرعة لقاح جونسون لكورونا للبالغين فوق 18 سنة

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القاهرة - سامية سيد - أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC باستخدام لقاح جونسون لفيروس لحقن للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، ووفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج"

وقع مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي على التوصية بعد قرار بالإجماع من لجنة استشارية والتي صوتت لممارسات التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) بـ 12-0 خلال اجتماع طارئ لصالح لقاح جونسون والذى أجازته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

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وستبدأ الإدارة الأمريكية في شحن 3.9 مليون جرعة متوفرة بالفعل خلال الساعات القليلة المقبلة مع وصول أول شحنات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وقال المسئولون إن الجرعات سيتم شحنها عبر كل قناة توزيع، بما في ذلك الولايات على أساس نصيب الفرد ومباشرة إلى الصيدليات والمراكز الصحية المجتمعية.

وأوضح تقرير "بلومبرج"  إن الشركة لا تزال تخطط لتقديم إجمالي 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس، على الرغم من أن تلك ستصل في الغالب في النصف الأخير من شهر مارس تخطط J&J لتقديم 100 مليون جرعة بشكل عام إلى الولايات المتحدة خلال النصف الأول.

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يختلف لقاح جونسون عن تلك المستخدمة بالفعل  أحدهما من شركة مودرنا والآخر من الشريكين فايزر وبايونتك بسبب نظام الجرعة الواحدة وقدرته على التخزين في الثلاجة ، وقد تساعد هذه الميزات اللقاحات  في الوصول إلى بعض المجموعات المتأثرة بشكل غير متناسب بالوباء مثل المشردين ، وسكان الريف ، والأشخاص الذين لديهم إجراءات إنفاذ القانون المعنية ، والمعاقين والمقيمين في المنزل، وكذلك أولئك الذين لديهم وصول محدود إلى الرعاية الصحية وفقًا لمراجع مركز السيطرة على الأمراض، فيما شدد مسؤولو الإدارة جميعًا على فعالية لقطة J&J وحثوا الأمريكيين على أخذ كل ما في وسعهم ، في أقرب وقت ممكن.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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