مشروب عشبة الليمون وفوائده 

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ من محبي الشاي، فمن أفضل المشروبات الشتوية، لا سيما وسط انتشار جائحة كورونا، هو مشروب عشبة الليمون.



هذه المشروب الطبيعي لا يساعد فقط في تعزيز المناعة ولكنه أيضًا ينعش حواسكِ وله العديد من الفوائد الصحية. إليك الوصفة الخاصة بكيفية صنع شاي عشبة الليمون أو شاي حليب عشبة الليمون.

اقرئي أيضا : ماء الليمون.. اسباب تجعله مشروبكِ اليومي المفضل في الشتاء



المكونات:

​

1/3 كوب ماء مفلتر

نصف كوب حليب

حفنة من أوراق الليمون الطازجة أو المجففة

سكر حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة مسحوق قرفة

2-3 هيل مطحون

1-2 ملاعق كبيرة من الشاي الأسود

​

الطريقة:

لتحضير هذا الشاي ، صبي الماء في قدر وضعيه على نار متوسطة. يُضاف الآن عشب الليمون المجفف ومسحوق القرفة والهيل. أضفِ الشاي الأسود والسكر واتركه ينضج لبضع دقائق. الآن صبي الحليب واتركيه حتى يغلي. صفي هذا الشاي في كوب تقديم واشربيه وهو لا يزال دفئًا.

فوائد شاي عشبة الليمون:



1- إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن، يمكن لعشب الليمون تحفيز عملية إنقاص الوزن والتحكم في السمنة.

​

2- إذا كنتِ مريضة أو مصابو بالحمى، يمكن أن يساعدكِ عشب الليمون على التعافي سريعًا ويجعلك تشعرين بتحسن كبير.

3- يساعد مشروب غشبة الليمون على تطهير الجسم من الفضلات السامة الضارة، وباختصار يزيل السموم.

4- له خصائص مطهرة تساعدكِ على التخلص من جميع الالتهابات البسيطة في الجسم.

5- كما أنه يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي والهضم، ما يساعد على حرق الدهون بشكل أسرع.

6- يساعد أيضًا في تعزيز المناعة وبناء آلية مقاومة الجسم. يقي من نزلات البرد والسعال وردود الفعل التحسسية.

​

7- يعزز صحة البشرة ويحافظ عليها نظيفة ونقية.

8- كما أنه يعمل كمسكن للألم ويساعد في تقليل التوتر ويحافظ على ضغط الدم.

​

لا تترددي في إضافة التوابل مثل القرنفل والفلفل والزنجبيل وما إلى ذلك لمزيد من الفوائد والنكهة. يمكنكِ استخدام أي بديل للحليب بدلاً من منتجات الألبان مثل حليب اللوز وحليب الكاجو وحليب الشوفان.



9- بديل السكر المكرر هو العسل أوستيفيا .

​