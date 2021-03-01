شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعتمد أول برنامج تعليمي طبي مشترك مع «مانشستر البريطانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، الاثنين، على اللائحة المقدمة من كلية الطب لمنح الدرجة المشتركة لبكالوريوس الطب والجراحة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الطبية في جامعة مانشستر البريطانية

ويعتبر البرنامج هو أول برنامج مشترك في مجال التعليم الطبي في منطقة الشرق الأوسط مع جامعة دولية بهذا الحجم وتم إرسال اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات وفي انتظار إصدار القرار الوزاري باعتمادها، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدرجة من خريف العام الجامعي 2022/2021.

ووافق المجلس، على الاشتراك في معرض «EDU GATE»، خلال شهر مارس الجاري، لعرض البرامج المتميزة والخدمات التعليمية والبحثية والأكاديمية التي تقدمها جامعة الإسكندرية للطلاب داخل مصر وخارجها، وأهم البرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية ولاسيما الجديدة والمستحدثة التي تتواكب مع سوق العمل المحلي والدولي، والشراكات الدولية على تلك البرامج التي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج، والرد على استفسارات الطلاب وذويهم فيما يتعلق بآلية التقديم والتنسيق وشروط القبول.

كذلك، وافق المجلس على ترقية 10 أعضاء هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، و5 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 15 مدرس، بالإضافة إلى منح 33 درجة دكتوراه و66 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.