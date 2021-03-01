شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لحياة خالية من الأمراض..تناول البروتين وملعقة واحدة من السمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتمنى جميعًا أن نعيش حياة جيدة بسعادة وصحة، ومع ذلك نظرًا لتدهور الظروف البيئية من حولنا فليس من السهل أن ننعم بحياة سليمة وصحية، ولكن يمكننا التغلب على ذلك من خلال التغذية السليمة، حيث من المهم لنا اتباع أسلوب حياة صحى من خلال إجراء تغييرات صغيرة على نظامنا الغذائى للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، فإن هناك عدة خطوات يمكن اتباعها حتى ننعم بحياة صحية.

- فيما يلى.. 7 تغييرات يمكن إجراؤها على نمط حياتنا حتى نحظى بحياة أفضل: 1- تناول الخضروات والفواكه المفيدة

من المهم تضمين الفواكه والخضروات فى النظام الغذائى الخاص لنا لأنها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية التى تساعد في مقاومة الأمراض وتعزيز النمو وخفض ضغط الدم والسيطرة على مشاكل الجهاز الهضمى.

2- البروتين

لابد من تضمين البروتين فى نظامك الغذائى لأنه مفيد مع الأحماض الأمينية لبناء العظام والعضلات والأنسجة والجلد وحتى الأعضاء، كما يعمل على تنظيم نسبة السكر فى الدم وإدارة الوزن.

3- تضمين السمن فى نظامك الغذائى

قد يكون هذا بمثابة صدمة للكثيرين حيث يُنظر إلى السمن على أنها "دهون"، ولكن هذا ليس صحيحًا، هناك نوعان من الدهون، الدهون الجيدة والدهون السيئة، بينما يجب تجنب الدهون السيئة مثل الزيوت النباتية، يجب تضمين الدهون الجيدة مثل السمن أو الزبدة المصفاة، حيث أن ملعقة واحدة فقط من السمن يوميًا تعتبر صحية.

4- تناول ما يكفى من الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة جدًا لأنها تمنحنا شعورًا بالشبع لفترات طويلة مثل الخضروات الصليبية ومنها البروكلى والأفوكادو والتفاح والفول.

5- تناول الأسماك الزيتية

تناول الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين يمكن أن تساعد فى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان البروستاتا وفقدان البصر المرتبط بالعمر والخرف، فهى مصادر جيدة لفيتامين د والبروتين وبعض فيتامينات ب والسيلينيوم، كما أنها مصدر غنى لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

6- ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام تُعزز من الدورة الدموية فى الجسم وتكافح الأمراض، حيث أن ممارسة الرياضة يوميًا تمنحنا فوائد صحية هائلة من تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وزيادة كثافة العظام وفقدان الوزن.

7- الحصول على قسط كافٍ من النوم

الراحة مهمة جدًا للجسد، حيث يمنحنا النوم عدد ساعات مناسبة فى النمو بشكل جيد وإصلاح خلايا الجسم والتغلب على التوتر.