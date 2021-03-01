طرق خسارة 3 كيلوغرامات في أسبوع واحد فقط

بيروت - نادين محمد - تأتي الرغبة في تجربة كل شيء جديد نتيجة الإحباط من عدم تخسيس الوزن على الرغم من كل الجهود، ويعتقد الكثير من الناس أنَّ فقدان الوزن أمر سهل، لكن الوصول إلى هذا الشكل المثالي الذي تتوقين إليه، يبدو وكأنه حلم بعيد المنال بالنسبة للكثيرات، وبغض النظر عن عدد الاقتراحات التي تجديها كل يوم، فإنَّ فقدان الوزن لا يمكن أن يكون أقل من تحدّي.

حسنًا، فقد حان الوقت للإستعداد لبعض الحيل الذكية التي ستساعدك في إنقاص الوزن، فقط عندما تستهلكيها كل صباح قبل الفطور إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وبعض التمارين البسيطة.

تُطلعك "الجميلة"، على مشروب الشمر والنعناع الرائع والفعَّال، في السطور الآتية:

مشروب تخسيس سحري يخلّصك من 3 كيلوغرامات في أسبوع

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مشروب الشمر والنعناع

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عليك استهلاكه بانتظام، وستفقدين ثلاثة كيلوغرامات أسبوعياً، ويجب الإلتزام بنظام غذائي صحي لتحصلي على نتيجة سريعة.

المُكوِّنات:

ملعقتان من بذور الشمر.

رزمة من النعناع الأخضر.

القليل من عصير الليمون.

كوبان من الماء.

قشور حبة من الليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

أولاً، قومي بغلي الماء وقشور الليمون في وعاء على النار لمدة خمس دقائق، بعدها، ارفعي المزيج عن النار، صفيه وضعيه جانباً، ومن ثم، امزجي كلاً من بذورالشمر والنعناع الأخضر، بعد فرمه ناعماً، وعصير الليمون والعسل، واعمدي الى خلط المزيجين مع بعضهما البعض بشكل الجيد.

واظبي على تناول كوبين من هذا الخليط قبل الفطور بمدة ربع ساعة، على أن يكون ساخناً لنتيجة أفضل.

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