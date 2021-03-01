شكرا لقرائتكم خبر عن معمل تعليمي للأقمار الصناعية بـ«هندسة الاسكندرية».. وتعاون مع 7 جهات علمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، بروتوكولات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 7 جهات علمية وأكاديمية للتعاون العلمى والتبادل الطلابى المشترك.

واعتمد المجلس، بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة ووكالة الفضاء المصرية، للمشاركة في مشروع «أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية»، حيث سيتم تجهيز معمل تعليمي للأقمار الصناعية بكلية الهندسة على أحدث طراز يتضمن مكونات تكنولوجية وبرامج محاكاة لـ«القمر الصناعي المصري للجامعات»، فضلاً عن إعداد الكوادر من الطلبة والباحثين لسوق العمل سواء على المستوى المحلى قريباً أو الدولي، وفتح مجال بحثى وآفاق جديدة للتطوير والإسهام في خطة الدولة لصناعة وإطلاق الأقمار الصناعية بأيد وعقول مصرية؛ لتواكب برامج الدول المتقدمة في هذا المجال.

كما وافق المجلس على بروتوكولات التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، واتفاقية التعاون بين كلية الطب وشركة جلوبال تكنولوجي شركة مساهمة مصرية، وبروتوكول التعاون بين كلية الطب ومؤسسة بنك الدواء الخيرية، ومذكرة التعاون بين كلية السياحة والفنادق وشركة أيكوم للتنظيم والتسويق ICOM، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة أميتى الهندية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.