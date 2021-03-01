شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يستخدم بيل جيتس نظام أندرويد ولا يفضل IOS؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل الملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت تطبيق كلوب هاوس «Clubhouse»- التطبيق الاجتماعي الجديد الرائج لنظام iOS فقط- للمرة الأولى هذا الأسبوع.

وتجاهل الصحفي أندرو روس سوركين بعض الأسئلة التي كان يخطط لطرحها على بيل جيتس حول جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وكتاب جيتس الجديد بعنوان كيفية تجنب كارثة مناخية «How to Avoid a Climate Disaster».

وحسب موقع BGR بدلاً من ذلك، أشار سوركين إلى تلقي العديد من الاسئلة من الأشخاص بمجرد أن سمعوا عن دردشة جيتس في كلوب هاوس، كان أهمها: بيل جيتس لديه آيفون؟

وأقر بيل جيتس بأنه يستخدم بالفعل هاتف أندرويد بشكل يومي، في حين أنه يحمل أحدث أجهزة آيفون لمواكبة هذه الأجهزة، لكن «الهاتف الذي يحمله هو أندرويد».

وقال: «يقوم بعض مصنعي أندرويد بتثبيت برامج مايكروسوفت مسبقًا بطريقة تجعل الأمر سهلاً بالنسبة لي، وهم أكثر مرونة بشأن كيفية اتصال البرنامج بنظام التشغيل، وهذا ما اعتدت عليه في النهاية، بينما يمتلك الكثير من أصدقائي أجهزة آيفون».

ومن بين بعض النقاط البارزة في المقابلة قال ملياردير مايكروسوفت إنه حصل على الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا منذ أسبوع. وأضاف انه ليس من المحتمل أن يتوقف عن ارتداء الأقنعة أو توخي الحذر مع الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم. وبحلول الخريف، قال جيتس إنه يتوقع «أن تكون جميع المدارس مفتوحة».

وعن سيارة آبل التي ترددت شائعات طويلة عنها، قال جيتس: أنهم سيحصلون على نفس الهامش الذي يحققونه لآيفون.

وبالنسبة لمحرك البحث المفضل لديه جوجل ام بينج Bing؟ أجاب: «أنا مستخدم بينج».