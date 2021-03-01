أضرار إيقاظ الرضيع من النوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:41 صباحاً - راجت الكثير من المعتقدات والخرافات حول نوم الرضيع، وذهبت إلى جانب من الحذر بسبب هذه المعتقدات التي ترى أن تنغيص نوم الرضيع يسبب له خطراَ جسيماَ، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" أن تلتقي بطبيبة الاطفال سها أبو ربعي" إختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة" حيث أشارت للأتي بهذا الخصوص.

معتقدات خاطئة حول ايقاظ الرضيع من النوم

لن يصاب بالأرق لو أيقظتيه من نومه

ليس صحيحاً أن ايقاظ الرضيع من نومه يسبب اصابته بالأرق، فالرضيع سوف يعتاد ساعات نوم بالنردريج ويكون ساعته البيولوجية.

وليس صحيحاً أن إيقاظ الرضيع في النهار يعني عدم نومه أثناء الليل، لأنه لن ينام أكثر من ساعتين في النهار بشكل متواصل.

كما أنه ليس صحيحاَ أن أيقاظ الرضيع من نومه يسبب له الخوف، وإصابته بما يعرف ب" الخرعة".

كما أن إيقاظ الطفل الرضيع من نومه لا يجعله يفقد ارتباطه بأسرته، فهو مرتبط بأمه.

أتركيه نائماَ فهو سوف يستيقظ عند شعوره بالجوع، فليس الجوع هو سبب استيقاظ الرضيع دائماَ، بل كثرة النوم سوف تفقده الوزن الذي يجب أن يكتسبه حسب عمره.

متى يجب ايقاظ الرضيع من النوم؟

يجب ان توقظيه ليرضع

عندما يجيب موعد رضاعته، لأن الرضيع في الأيام الأولى من حياته يميل للنوم كثيراَ، وهذا يعني أنه سوف يضيع موعد رضعاته ولن يكتسب وزناَ، فيجب على الأم ألا تطاوعه، ولا تسمع كلام ونصائح من يطلب منها أن تتركه نائماَ.

عندما تشعرين أنه قد بلل حفاضه، لأن بلل الحفاض يسبب له الالتهابات ومشاكل جلدية سوف تكون من أسباب عدم نوم الرضيع مستقبلاَ.

عندما يحين موعد رضعته يجب أن توقظيه، قومي بمداعبة أنفه برفق.

وفي موعد الدواء المخصص يجب أن توقظيه.

ما هو النوم المقلق للرضيع؟

يجب ألا ينام أكثر من ساعتين متواصلتين خلال النهار

يجب على الأم أن تشعر بالقلق في حال استمرار الرضيع بالنوم لساعات طويلة، فهو قد يكون مصاباَ بمشاكل في الدماغ وفي تطور جهازه العصبي، وليس صحيحاً أن نوم الرضيع يعني أنه يكتسب صحة ووزناَ وعافية، بل يفقد رضعاته وتغذيته، ويصبح ضعيفاَ، ويبدو صوت البكاء الخاص به أضعف مما كان، ويجب أن تشعر الأم بالقلق في هذه الحالة.

نصائح لنوم الرضيع

يجب على الوالدين عدم هز الرضيع

قد يقوم الأب بهذه المهمة، لأنه يكون قد أصاب الأم بالتعب، ولذلك يجب عدم هزه حيث أشارت الدراسات إلى أن ذلك يؤثر على دماغ الرضيع، كما يجب عدم استخدام الوسائد الهزازة ولا الكراسي التي تؤدي لحركة سريعة لرأسه، كما يجب عليك ألا تتركي صدرك أو قنينة الرضاعة في فمه لكي ينام، ولا تتركي العضاضة ولا المصاصة التي تشبه حلمة الثدي في فمه لكي لا يختنق بها، ولا تستخدمي الهدوء التام لكي ينام الطفل، فيجب أن يعتاد على النوم في كل الظروف أي وجود الحركة والأصوات من حوله مثل إخوته، وصوت الأجهزة.

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