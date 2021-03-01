لتحرق كرشك قبل التمرين.. إليك هذه النصيحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 صباحاً - كثيرة هي الدرسات التي أكدت على فوائد القهوة لصحة الإنسان ، ولكن ما دور القهوة في إنقاص الوزن؟ وما أبرز فوائدها؟

نبدأ مع دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة غرناطة أظهرت أن الكافيين لا يساعدنا فقط على التركيز والتمتع بصحة أفضل، بل يمكن أن يساعدنا أيضا على إنقاص الوزن إذا شربنا كوبا من القهوة قبل نصف ساعة من ممارسة الرياضة، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة “كويداتي بلس” (cuidateplus) الإسبانية، للكاتبة خوانا فاليرا.

وقال فرانسيسكو أمارو غاييتي الأستاذ في قسم الفسيولوجيا بجامعة غرناطة المشرف على هذه الدراسة إن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت فوائد استهلاك الرياضيين الكافيين قبل خوض المنافسات، لكن لم يتم التركيز حتى الآن على تأثير شرب القهوة في معدلات حرق الدهون.

كوب قهوة قبل نصف ساعة من التمرين

بحسب الدراسة الإسبانية، فإن تناول كوب من القهوة قبل نصف ساعة من ممارسة التمارين الرياضية أو التمارين البدنية القوية، يزيد بشكل كبير من عملية حرق الدهون. ويؤكد غاييتي أن الكافيين “لا يأتي من القهوة فحسب، بل يمكن الحصول عليه أيضا من مشروبات أخرى مثل الشاي”.

وفي هذه الدراسة التي نشرتها مجلة “الجمعية الدولية للتغذية الرياضية”، ركّز الباحثون على فهم مدى تأثير الكافيين -أحد أكثر المواد المولّدة للطاقة استهلاكا في العالم لتحسين الأداء الرياضي- على عملية حرق الدهون أثناء التمرين.

وشارك في الدراسة 15 رجلا، معدل أعمارهم 32 عاما، خضعوا لـ4 اختبارات بفاصل 7 أيام بين كلّ منها. وتناول بعض المشاركين خلال فترة الاختبار كمية تقدر بـ3 مليغرامات من الكافيين للكيلوغرام الواحد من وزنهم، مرتين يوميا، في الثامنة صباحا والخامسة مساء، وخضع آخرون لعلاج وهمي. وتم تحديد بعض الشروط قبل الاختبار (ساعات من الصيام وممارسة تمارين رياضية واستهلاك مواد منشطة)، وتم رصد معدلات أكسدة الدهون أثناء التمرين.

وجد الباحثون أن تناول الكافيين قبل 30 دقيقة من التمرين، سواء كان ذلك صباحا أو بعد الظهر، أدى إلى زيادة أكسدة الدهون. لكنهم وجدوا أن معدلات حرق الدهون كانت أعلى خلال فترة ما بعد الظهر.

ويقول غاييتي في هذا السياق “ينتج عن التمرين بحد ذاته مواد تنشطنا وتؤدي إلى تحلل الدهون. يتزامن ذلك مع عملية تكسير الدهون الثلاثية التي تزيد وتيرتها خلال فترة ما بعد الظهر، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون”.

ويضيف “تكون درجة حرارة الجسم أعلى في فترة ما بعد الظهر، مما يساعد أيضا على حرق الدهون”، لكنه يؤكد مع ذلك أن كل هذه النتائج ما زالت مجرد فرضيات.

على ضوء هذه الدراسة، يقول غاييتي إن “الصيام ما بين 3 و4 ساعات قبل التمرين، وشرب قهوة مركزة قبل نصف ساعة من بدايته في فترة ما بعد الظهر، سيكون مثاليا لأكسدة المزيد من الدهون”.

ويؤكد أن القهوة لها تأثير نفسي كبير، فهي تنشط الجهاز العصبي المركزي وتساعد على مقاومة النعاس وتزيد مستوى اليقظة، ويضيف أن من بين فوائدها تقليل خطر الوفاة بعدد من الأمراض مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وسرطان الكبد.