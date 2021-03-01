أطعمة تسبب رائحة كريهة للجسم.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يشتكي الكثيرين من الروائح الكريهة التي تفرزه أجسامهم ، دون علمهم أنه هناك بعض الأطعمة التي قد تسبب رائحة كريهة قد تجعلنا نشعر بالكثير من الإحراج.

وفي هذا التقرير تستعرض مجلة “ماري فرانس” الفرنسية أبرز الأطعمة والمشروبات التي تفرز مثل تلك الروائح غير المرغوب بها.

اللحوم الحمراء

أظهرت دراسة نشرتها مجلة “كيميكال سينسز” (Chemical Senses) عام 2006 أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم أفرزت أجسامهم روائح كريهة أكثر من أولئك الذين لم يتناولوه لمدة أسبوعين.

الثوم والبصل

من المعروف أن تناول البصل والثوم يؤثر على رائحة الفم، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

وفي الواقع، فإن الجسم يتخلص من الجزيئات المسببة للرائحة الكريهة في هذه الأطعمة عبر مسام الجلد والعرق والغازات.

الفلفل الحار والبهارات

تحتوي البهارات والفلفل الحار على جزيئات مسببة للروائح الكريهة يتم التخلص منها عن طريق التعرق من الإبط، كما يرفع الكابسيسين الموجود في البهارات درجة حرارة الجسم، مما يعزز التعرق.

الملفوف والبروكلي

على الرغم من خصائصه المضادة للأكسدة فإن الملفوف وجميع الخضروات التي تنتمي إلى فصيلته تولد روائح كريهة.

الهليون

بفضل خصائصها المدرة للبول فإن هذه النبتة تساعد الجسم على التبول، لكن رائحة البول بعد تناول الهليون تكون كريهة جدا.