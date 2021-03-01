نظامك الغذائي يحدد صحة قلبك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني كثيرون من مرض ضعف عضلة القلب أو ما يعرف باسم قصور القلب، وهو مرض غير قابل للشفاء في الوقت الراهن.

وذكرت بوابة "هايلبراكسيس. نت" الألمانية أنه يمكن التعايش مع مرض قصور القلب عن طريق تناول الأدوية، وقد يلعب النظام الغذائي أيضاً دوراً مهماً في العلاج.



ووفقاً لبحث جديد في كلية الطب بجامعة بوسطن فإنه يمكن الوقاية من أمراض قصور القلب من خلال استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية مثل التوت والخضروات الورقية والحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمنتجات الحيوانية.

وبالإضافة إلى آثار ضعف عضلة القلب الضارة على أنظمة الأعضاء المتعددة، فإنه يرتبط بزيادة مخاطر الخلل المعرفي والخرف.

وفي دراسة نشرت مؤخراً، ذكر باحثون ألمان أن ضعف القلب يؤثر على المخ ويؤدي إلى فقدان الإدراك.

وللوقاية من قصور عضلة القلب، يوصى باتباع أسلوب حياة أكثر صحة مع نظام غذائي متوازن يعتمد في الجزء الأكبر منه على الخضروات.