أطباء ليبيا يتهمون حكومة السراج بتركهم فريسة لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم أطباء ليبيا حكومة فايز السراج برفض إعطائهم أبسط حقوقهم المتمثلة في المرتبات، وعدم توفير معدات وقاية من فيروس كورونا.

وقالت النقابة العامة للأطباء في ليبيا، الأحد، إن حكومة السراج غير الشرعية مارست التعنت مع الأطباء ومنعتهم من الحصول على أبسط حقوقهم المتمثلة في مرتباتهم المستحقة وفق القرار رقم (885) لسنة "2018 ".

وأضافت النقابة، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الأطباء وجميع منتسبيها مازالوا يقدمون التضحيات لحماية البلاد من المرض ووباء كورونا.

وطالب البيان بتوفير المعدات الوقائية للفرق الطبية والتطعيمات الخاصة لجائحة وباء كورونا، وتفعيل التأمين الصحي عليهم، وصرف المرتبات والعلاوات المتأخرة بشكل فوري.

كما طالبت النقابة المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة باختيار وزير صحة ذو قدرة عالية من الكفاءة وتحمل المسؤولية وعلى علم بالواقع المنهار لقطاع الصحة في ليبيا.

وتشهد ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 132 ألفًا و485 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2174 وفقًا لآخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة.

طفرة لندن

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وصنفت تقارير للأمم المتحدة، صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، ليبيا بالمركز الثاني في أفريقيا من حيث معدل الوفيات بفيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان.