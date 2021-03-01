أعراض التهاب المرارة.. وكيفية العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التهاب المرارة من الأمراض التي تتسبب في الشعور بالألم والتي تحتاج إلى علاج سريع وقد تتطلب التدخل الجراحي، إليكم أسبابه وأعراضه والعلاج.

المرارة من الأعضاء الصغيرة الموجودة في جسم الإنسان في الجانب الأيمن من البطن، بالقرب من الكبد ولها العديد من الوظائف الهامة حيث تساعد في الحفاظ على العصارة الصفراوية التي تنطلق من الأمعاء الدقيقة، وعند وجود بعض الانسداد في الأمعاء الدقيقة فإن العصارة الصفراوية قد تنحصر بها، مما يؤدي إلى تهيج المرارة وهذا يتسبب في الإصابة بالالتهابات، نستعرض الآن أعراض وأسباب وعلاج التهاب المرارة.





أعراض التهاب المرارة:

الشعور بألم حاد في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

وجود ألم بالظهر والكتف الأيمن.

الشعور بالألم عند التنفس العميق.

الإصابة بالحمى.

الغثيان والتقيؤ.

الإصابة بالإنتفاخ.

تحول لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر.

أسباب التهاب المرارة:

ارتفاع الكوليسترول بالدم.

التكسير في كرات الدم الحمراء عند الإصابة بأمراض الدم.

التهاب الجهاز الهضمي.

ضعف الجهاز المناعي.

الانسداد في القناة الصفراوية.

الإصابة بالعدوى.

الورم الناتج عن تراكم الصفراء.

وجود مشكلات بالأوعية الدموية.





علاج التهاب المرارة:

عند الإصابة بالالتهاب في المرارة يتم التوجه إلى المستشفى، ويتم عدم السماح للمريض بتناول الأطعمة الصلبة والسائلة وتعطى السوائل عن طريق الوريد، كما يصف الطبيب بعض أنواع من المضادات الحيوية التي تساعد على التقليل من حدة الالتهابات.

كما يمكن إجراء جراحة عند الإصابة بالتهاب المرارة الحاد والذي يحدث عند تكرار الإصابة بالتهاب المرارة المرتبط بالحصوات، وعند حدوث المضاعفات من الممكن أن يتم إزالة المرارة تماما وخاصة إن كان المريض مصاب بالعدوى ويتم استئصالها عن طريق الجراحة أو المنظار.

بعد العلاج يتم اتباع حمية غذائية معينة تحت إشراف الطبيب حتى يتم إعادة إنتاج الصفراء بشكل طبيعي، وتجنب بعض أنواع من الأطعمة وخاصة التي تحتوي على الدهون ومنتجات الألبان وغيرها من الأطعمة.





التهاب المرارة المزمن:

نتيجة التلوث المستمر الذي يصيب المرارة فهذا يتسبب في حدوث تكرار إلتهاب المرارة الحاد في نوبات قصيرة، وهذا يسمى بالتهاب المرارة المزمن والذي قد تكون أعراضه بألم بسيط في البطن، وقد لا يكون هناك أي أعراض أيضا، ومع حدوث التلوث المستمر يتشكل نسيج به ندوب في المرارة والتي تكون ناتجة عن ارتفاع الأملاح في المرارة، مما يؤثر على القدرة على تخزين سائل الصفراء.

هل مرض التهاب المرارة قد يؤدي إلى الوفاة؟

عند الإهمال في علاج التهاب المرارة والحصوات، فإن هذا يؤدي إلى حدوث التهاب بكتيري بها وأيضا التهابات في البنكرياس والقناة الصفراوية، ومن الممكن أن تتسبب حصوات المرارة في المراحل المتقدمة مع عدم تلقي العلاج إلى الوفاة.