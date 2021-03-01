شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بداء السكرى 2 وطرق السيطرة على المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من النوع 2، هو حالة يتم تحديدها من خلال ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وهناك العديد من الأعراض غير العادية للإصابة بمرض السكر من النوع 2 لعل أكثرها شيوعًا إخراج كميات كبيرة من البول والشعور بالعطش، حيث إن ارتفاع السكر بشكل كبير ناتج عن عدم قيام الأنسولين بدوره فى الجسم ومن ثم يتم التخلص من السكر الزائد عن طريق البول، وفقًا لما ذكره موقع "express".

وأضاف الموقع أن أعراض السكر من النوع 2 تتطور تدريجيًا، فقد تعتاد على الشعور بالعطش والتعب والتبول أكثر من المعتاد خاصة فى الليل، دون أن تدرك أنك مصاب بهذا المرض، حيث يسعى الجسم بكل الطرق التخلص من نسبة السكر الزائد عن طريق البول ولكن هذا يضر أيضًا لأنه يسحب المزيد من كميات الماء بالجسم وهو ما يؤدى بدوره لزيادة الشعور بالعطش أكثر من المعتاد لأنه يعانى من الجفاف.

عادة ما ينتج التبول عن شرب كميات زائدة من السوائل خاصة السوائل التى تحتوى على الكافيين أو الكحول، وعندما تقوم الكلى بترشيح الدم لتكوين البول فإنها تعيد امتصاص كل السكر وتعيده إلى مجرى الدم، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع 2، يكون مستوى السكر لديهم مرتفعًا بشكل غير طبيعى فلا يمكن إعادة امتصاص كل السكر وينتهى الأمر بتركز السكر الزائد من الدم فى البول ما يترتب عليه سحب المزيد من الماء.

- كيفية خفض مستويات السكر فى الدم

النظام الغذائى الصحى يلعب دورًا أساسيًا فى تنظيم مستويات السكر فى الدم، حيث تقول إحدى الدراسات أنه لا يوجد شيء لا يمكنك تناوله إذا كنت مصابًا بداء السكرى من النوع 2، ولكن يتعين عليك الحد من بعض الأطعمة خاصة النشويات لأنها تتحول إلى سكر فى الدم، بينما يتعين عليك تناول المزيد من الفواكه والخضروات وبعض النشويات مثل المكرونة.