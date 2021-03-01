شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لمستخلص ورق الجوافة.. منها تخفيف أعراض الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لو تعبان وعندك سعال اشرب ورق جوافة مغلى"، إنها الجملة التى نسمعها دائما حيث يحتوى ورق الجوافة على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض المختلفة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد ورق الجوافة على الصحة هى:

1: يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأدلة إلى أن الجوافة يمكن أن تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن مستخلص أوراق الجوافة يحسن مستويات السكر في الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ، ومقاومة الأنسولين .

2: يعزز صحة القلب

قد تساعد الجوافة في تعزيز صحة القلب بعدة طرق،حيث يعتقد العديد من العلماء أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات في أوراق الجوافة قد تساعد في حماية قلبك من التلف ، ويُعتقد أيضًا أن المستويات المرتفعة من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في الجوافة تساهم في تحسين صحة القلب.

3: يساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية المؤلمة

تعاني العديد من النساء من عسر الطمث - أعراض الدورة الشهرية المؤلمة ، مثل تقلصات المعدة.ومع ذلك ، هناك بعض الأدلة على أن مستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من شدة آلام تقلصات الدورة الشهرية.

وجدت دراسة أجريت على 197 امرأة عانين من أعراض مؤلمة أن تناول 6 ملليجرام من مستخلص أوراق الجوافة يوميًا أدى إلى تقليل شدة الألم.

4: يفيد الجهاز الهضمي

تعتبر الجوافة مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية لذلك فإن تناول المزيد من الجوافة قد يساعد في حركات الأمعاء الصحية ويمنع الإمساك، كما أظهرت العديد من الدراسات أن مستخلص أوراق الجوافة مضاد للميكروبات، ما يعني أنه يمكنه تحييد الميكروبات الضارة في أمعائك والتي يمكن أن تسبب الإسهال .

5: تساعد في إنقاص الوزن

تعتبر الجوافة من الأطعمة المفيدة لإنقاص الوزن ،على عكس بعض الوجبات الخفيفة الأخرى منخفضة السعرات الحرارية.

6: لها تأثير مضاد للسرطان

ثبت أن مستخلص أوراق الجوافة له تأثير مضاد للسرطان، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن مستخلص الجوافة يمكن أن يمنع بل ويوقف نمو الخلايا السرطانية .

7:يحافظ على المناعة

يحتوى ورق الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض.