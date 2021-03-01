شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة يجب تناولها يوميًا للحفاظ على صحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا ينبغي أن يكون الأكل الصحي خيارًا، بل عادة يجب عليك تبنيها يوميًا، ويجب أن تكون على دراية بنظام غذائي متوازن ويتضمن جميع أنواع الأطعمة التي تحصل منها على العناصر الغذائية الأساسية.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" نعرض في التقرير التالي أبرز 10 أطعمة يجب تضيمنها في نظامك اليومي:

ما الأطعمة التي يجب تناولها يوميًا؟ 1. التوت

هناك العديد من أنواع التوت بما في ذلك العنب البري والفراولة والتوت، هذه الثمار الصغيرة توفر فوائد كبيرة، وتحتوى بسبب لونها الأحمر على مضادات الأكسدة إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، ويمكن أن يكفي تناول حفنة من التوت يوميًا بنسبة جيدة من العناصر الغذائية الحيوية. إلى جانب ذلك، يرتبط تناول التوت بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

2. البقوليات

وتشمل الفاصوليا، فول الصويا، الحمص، العدس، وجميع الأنواع صحية ويجب تناول نوع واحد يوميا، الحبوب المختلفة لها خصائص وفوائد مختلفة، مثلا فول الصويا مليء بالإستروجين النباتي وهو فعال في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي، والفاصوليا جيدة أيضًا للكولسترول والتوازن الهرموني وإدارة الوزن.

3. المكسرات

قد تكون المكسرات باهظة الثمن بعض الشيء ولكنها نعمة لصحتك، اللوز، والكاجو، والفستق، والبندق، والجوز، والجوز، هذه المكسرات فعالة في الحد من مخاطر الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب وضغط الدم وما إلى ذلك، وتساعد في خفض الكولسترول السيئ أو وسكر الدم والأكسدة، وهذه تساعد في تحسين وظيفة الشرايين، وتحتوي المكسرات أيضًا على دهون جيدة على شكل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي لن تسبب زيادة الوزن إذا تناولتها باعتدال.

4. بذور الكتان

وجدت الدراسات أن بذور الكتان لها خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم لا يحتويها أي طعام آخر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من الأطعمة وهكذا، لذا فأن استهلاك ملعقة كبيرة فقط من بذور الكتان (سواء كانت كاملة أو مطحونة) كل يوم يوفر فوائد لا تعد ولا تحصى، حيث تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

5. التمر

تحتوى التمور على أعلى نسبة من السكر ولكنها منخفضة بمؤشر نسبة السكر في الدم ما يجعلها أطعمة خارقة، إلى جانب ذلك، يوفر التمر أيضًا الطاقة والبوليفينول والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

6. الخضراوات الصليبية

مثل القرنبيط، والملفوف، والبروكلي، واللفت، والفجل، وما إلى ذلك من الخضراوات الصليبية التي تتمتع بنفس الصحة مثل الخضار الخضراء، فهذه غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على الأمراض المختلفة.

وتحتوي هذه الخضراوات على مادة السلفورافان وهو أمر جيد للبصر والإدراك والشيخوخة المبكرة وحتى الحماية من السرطان، ليس ذلك فحسب، فقد ثبت أيضًا أن تناول هذه الخضار في الوقاية من أمراض القلب.

7. الحبوب الكاملة

كثير من الناس لديهم هذا المفهوم الخاطئ بأن الحبوب الكاملة ليست جيدة أو أنها تساهم في زيادة الوزن، ولكنها مهمة جدًا للجسم، فهي مليئة بالألياف الهضمية التي تعزز التمثيل الغذائي وتحافظ على الهضم، وتشمل القمح الكامل، الشعير، الكينو، الشوفان، الأرز البني، الذرة.

8. الخضراوات الورقية الخضراء

وتشمل السبانخ، والخس، واللفت، والسلق، وما إلى ذلك جيدة أيضًا للاستهلاك اليومي، ليس فقط لأنها غنية بالحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ولكن بسبب الفوائد التي لا حصر لها التي تقدمها، من إبطاء عملية شيخوخة الدماغ إلى تعزيز الإدراك لتحسين تدفق الدم في الجسم، كما تعد الخضراوات الورقية مفيدة لصحتك العقلية.

9. الأطعمة المخمرة

كثير من الناس لا يعرفون عن أهمية الأطعمة المخمرة، هذه تحتوي على البروبيوتيك الضرورية لصحة أمعائك، تناول أطعمة بروبيوتيك مثل الزبادي يوميًا مفيد للمعدة والهضم، حيث تعزز تركيز بكتيريا الأمعاء الجيدة وتقوي أيضًا فوائد مضادات الأكسدة.

12. شرب الماء

هذه القائمة غير مكتملة بدون ماء بعد كل شيء فهي أهم غذاء في حياتنا، فلا يمكننا العيش بدون ماء لأن أجسامنا تتكون من الماء، هناك العديد من الفوائد لشرب الكثير من الماء يوميًا، من فقدان الوزن إلى تحسين الهضم إلى بشرة جميلة إلى منع التهابات المسالك البولية لتعزيز صحة الكلى ، الماء ضروري. يجب تناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب.