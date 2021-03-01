شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الصداع.. الاعتدال فى تناول القهوة لعلاج صداع الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالصداع أمر شائع بين الناس وله أسباب مختلفة، في البداية يكون شيئًا طبيعيًا ولكن مع استمراره وتأثيره على الأنشطة اليومية من هنا تبدأ المشكلة بالتفاقم، ويعتبر الصداع مزمنًا عندما تواجهه بشكل روتينى فقد يعانى الشخص من ألم خفيف إلى شديد وقد لا يتلاشى تمامًا، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- فيما يلى.. 3 أنواع رئيسية من الصداع وكيفية التعامل معها: 1- صداع التوتر المزمن

صداع التوتر المزمن هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا الذى يعانى منه الناس، ويحدث هذا النوع من الصداع بسبب تقلص عضلات الجبهة ما قد يؤدى إلى ألم خفيف وموجع فى جانبى الرأس، ويكون الصداع الناتج عن التوتر خفيف إلى معتدل من حيث الألم ولا يتعارض مع الحياة اليومية، وقد تتسبب الضوضاء العالية والأبخرة والشاشة الزرقاء الساطعة في الإصابة بصداع التوتر وكذلك الجفاف وقلة شرب الماء، لذلك من المهم أخذ استراحة كافية من العمل على فترات وشرب الكثير من الماء للتغلب على هذا النوع من الصداع.

2- الصداع النصفى

عادة ما نشعر بالصداع النصفى فى جانب واحد فقط من الرأس، ويسببه فى الغالب اضطراب وراثى ناتج عن خلل فى تنظيم الناقلات العصبية والالتهاب والنشاط الكهربائى المثير فى الدماغ، عادة ما يعانى الأشخاص مع هذا الصداع النصفى من آلام مثل الطعنات قد تستمر عدة أيام ويسبب زيادة الحساسية للضوء والصوت والرائحة، بشكل عام الصداع النصفى هو اضطراب عرضى يمكن أن يكون ناتجًا عن العديد من عوامل فى نمط الحياة مثل الاستخدام المفرط لأدوية الصداع الموصوفة أو التى لا تستلزم وصفة طبية، وللسيطرة على هذا النوع من الصداع يجب معرفة سببه أولًا ومحاولة تجنبه للتعافى منه، فقد يكون بسبب تناول الحكول أو عادات خاطئة بالنظام الغذائى أو الإجهاد.

3- صداع الكافيين

يحدث صداع الكافيين بسبب الإفراط فى تناول الكافيين يوميًا، حيث يؤثر محتوى الكافيين الموجود فى القهوة على تدفق الدم فى الدماغ، ويمكن أن يؤدى تناول الكثير منه فى يوم واحد إلى حدوث صداع الكافيين والإقلاع عنه فجأة يمكن أن يكون له تأثير مماثل، ولعلاج ذلك يوصى بشرب الكافيين باعتدال نحو 250 مل من القهوة بما يعادل مرتين يوميًا.