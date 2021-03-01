محمد الفلاح - هدية غير متوقعة من الملكة إليزابيث لحفيدها آرتشي

الإثنين 1 مارس 2021

كطفل ملكي، من المتوقع امتلاك آرتشي، نجل الأمير هاري وميجان ماركل كل الألعاب التي يريدها.



لذا قررت جدة والده، الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، إهداءه هدية غير تقليدية، وهي ماكينة إعداد فطائر الوافل.

وخلال ظهوره في برنامج "The Late Late Show" لجيمس كوردن، كشف الأمير هاري أن جدته الملكة إليزابيث، أهدت نجله آرتشي بعيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي "صانع الوافل"، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح دوق ساكس خلال اللقاء: "من المثير للاهتمام، أن جدتي سألتنا عما يريده آرتشي كهدية لعيد الميلاد، فقالت ميجان، ماكينة الوافل".

وأضاف: "بالفعل أرسلت جدتي لآرتشي ماكينة الوافل، وأصبحت ميجان تصنع مزيجاً شهياً في صانع الوافل، الطعام الذي يحبه آرتشي كثيراً ويستيقظ حرفياً في الصباح ويقول "وافل".

وعلى الرغم من أنها ليست من نوع الهدية الملكية التي قد يتوقعها أحد، فإن آرتشي مهووس بها.

وخلال اللقاء قال دوق ساسكس مازحاً عن الفطائر التي تحضرها زوجته كل صباح: "أحب إضافة الزبادي أو المربى أو التوت أو العسل أو الشراب إلى الفطائر، ولا أعرف ما إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".